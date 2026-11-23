Israel chưa đạt đồng thuận về thành lập chính phủ mới

Các cuộc đàm phán giữa đảng Likud của Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu và đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot tiếp tục bế tắc, trong bối cảnh các bên còn nhiều bất đồng về thành phần liên minh và định hướng chính sách.

Ngày 23/11, đại diện đảng Likud của Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu và đảng Yashar của chính trị gia đối lập Gadi Eisenkot kết thúc vòng đàm phán mới về khả năng thành lập chính phủ liên minh tại Israel mà chưa đạt được thỏa thuận.

Hai đoàn đại biểu đã họp trong khoảng 4 giờ tại một khách sạn ở Herzliya, gần Tel Aviv, sau vòng thảo luận đầu tiên diễn ra hôm 16/11. Trong tuyên bố chung, hai đảng cho biết các bên đã trình bày quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng và trao đổi chi tiết, đồng thời nhất trí tổ chức cuộc gặp tiếp theo. Tuy nhiên, thời điểm đàm phán chưa được công bố.

Ông Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử tháng 10, trong đó không phe nào giành được đa số tuyệt đối. Ông có thời hạn đến ngày 6/12 để hoàn tất nhiệm vụ và có thể xin gia hạn thêm 14 ngày. Khối của ông Eisenkot hiện có 48 nghị sĩ, cần thêm sự ủng hộ để đạt ngưỡng 61 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên. Các phương án đang được cân nhắc gồm liên minh với các đảng Do Thái chính thống, tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng Arab hoặc thành lập chính phủ đoàn kết với Likud.

Ông Netanyahu ủng hộ phương án chính phủ đoàn kết, trong đó hai nhà lãnh đạo có thể luân phiên giữ chức thủ tướng. Tuy nhiên, ông Eisenkot đã nhiều lần tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Netanyahu lãnh đạo. Cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đồng minh của ông Eisenkot, cũng bác bỏ khả năng hợp tác với ông Netanyahu hoặc khối của ông này.

Likud đưa ra một số điều kiện để tham gia chính phủ đoàn kết, trong đó yêu cầu chấm dứt các chỉ trích cá nhân nhằm vào ông Netanyahu, không đưa các đảng Arab vào liên minh và thống nhất những định hướng chính sách lớn. Các vấn đề còn bất đồng bao gồm lập trường phản đối thành lập nhà nước Palestine, duy trì quyền kiểm soát của Israel tại một số khu vực ở Syria, Lebanon và Gaza, cũng như phương án nghĩa vụ quân sự đối với người Do Thái chính thống.

Ông Eisenkot cảnh báo không để đàm phán kéo dài và cho biết sẵn sàng trình Quốc hội phương án thành lập chính phủ khẩn cấp. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.

Lê Hà.