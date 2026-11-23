Mỹ thúc đẩy thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột Ukraine

Mỹ dự định tổ chức một loạt cuộc trao đổi riêng và thảo luận đa phương với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về cấu trúc an ninh châu Âu trong giai đoạn hậu xung đột tại Ukraine. Thông tin được ông Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra ngày 22/11.

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Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Kushner cho biết Washington muốn xây dựng một khuôn khổ với những cam kết rõ ràng, nghĩa vụ có đi có lại và cơ chế thực thi đáng tin cậy, qua đó tạo cơ sở để các bên thực hiện những bước đi cần thiết hướng tới hòa bình.

Ông Kushner nhấn mạnh mục tiêu hướng tới một tương lai trong đó Ukraine được bảo đảm an ninh, châu Âu vững mạnh hơn, Nga tin tưởng rằng NATO không tìm kiếm sự đối đầu, đồng thời NATO và các đối tác tin tưởng Moskva sẽ tôn trọng chủ quyền và an ninh của các nước láng giềng.

Đáng chú ý, ông Kushner cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo điều khoản này, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều quốc gia thành viên được xem là hành động tấn công toàn khối và có thể dẫn tới phản ứng tập thể.

Theo ông Kushner, một cơ chế bảo đảm an ninh đáng tin cậy, kết hợp với các biện pháp răn đe và cơ chế ngăn ngừa xung đột, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tái diễn giao tranh. Tuy nhiên, ông lưu ý đây là một trong những cam kết quan trọng nhất mà Mỹ có thể đưa ra và cần được cân nhắc thận trọng.

Đặc phái viên Mỹ cũng cho biết việc đưa ra các bảo đảm an ninh như vậy cần được Tổng thống Trump chấp thuận, đồng thời tuân thủ các quy trình hiến định và thủ tục của Quốc hội. Ông Trump chỉ xem xét bước đi này nếu nhận thấy quyết định phù hợp rõ ràng với lợi ích quốc gia của Mỹ, đồng thời các thỏa thuận an ninh rộng hơn có thể khiến khả năng phải kích hoạt những bảo đảm đó ở mức rất thấp.

Trước đó, ngày 5/11, ông Kushner từng nhấn mạnh rằng một nền hòa bình lâu dài ở châu Âu cần có các thỏa thuận với sự tham gia của Nga và các đồng minh NATO của Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng Nga và Ukraine đang tiến gần tới các thỏa thuận không chỉ nhằm giải quyết xung đột mà còn liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu nói chung.

Thanh Vân