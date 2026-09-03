Thủ tướng Nhật Bản cam kết đẩy nhanh ứng dụng AI, vũ khí không người lái

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết đẩy nhanh việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện, khí tài quốc phòng không người lái vào Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị sửa đổi 3 văn kiện an ninh, quốc phòng quan trọng vào cuối năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nhận nghi thức chào đón của đội danh dự tại Bộ Quốc phòng vào ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Kyodo.

Phát biểu với các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 2/9, Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng Nhật Bản cần đẩy nhanh việc ứng dụng AI và các phương tiện, khí tài quốc phòng không người lái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Trên cương vị Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, bà Takaichi nhấn mạnh: “Không cần phải nói thêm rằng chúng ta cần đẩy nhanh hơn nữa” việc đưa vào sử dụng những công nghệ có tốc độ phát triển hoàn toàn khác so với các trang thiết bị quốc phòng truyền thống, trong đó có AI và các phương tiện quốc phòng không người lái.

Thủ tướng Takaichi cho biết 3 văn kiện an ninh, quốc phòng dự kiến được sửa đổi lần này, sẽ “đề ra định hướng mới nhằm củng cố năng lực quốc phòng”. Theo bà, môi trường an ninh đang trở nên phức tạp hơn, trong khi nhiều quốc gia đang chạy đua phát triển các hệ thống tích hợp AI và triển khai máy bay không người lái trên quy mô lớn.

Chiến lược An ninh quốc gia cùng 2 văn kiện liên quan đến quốc phòng được Nhật Bản xây dựng năm 2022 vốn được thiết kế để định hướng trong 10 năm. Tuy nhiên, Thủ tướng Takaichi đã quyết định đẩy sớm thời điểm sửa đổi nhằm đáp ứng những thay đổi trong môi trường an ninh, Nhật Bản đồng thời chịu sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trình đề xuất ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 55 tỷ USD) cho tài khóa 2027, bắt đầu từ tháng 4/2027. Trong đề xuất này, Tokyo dự kiến phát triển các máy bay không người lái tấn công chi phí thấp và đưa AI vào hệ thống chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ.

Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự ủng hộ của người dân đối với các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ và những nỗ lực mà Chính phủ đang thúc đẩy nhằm củng cố năng lực quốc phòng.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo