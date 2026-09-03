Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản cam kết đẩy nhanh ứng dụng AI, vũ khí không người lái

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết đẩy nhanh việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện, khí tài quốc phòng không người lái vào Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị sửa đổi 3 văn kiện an ninh, quốc phòng quan trọng vào cuối năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết đẩy nhanh ứng dụng AI, vũ khí không người lái

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết đẩy nhanh việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện, khí tài quốc phòng không người lái vào Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị sửa đổi 3 văn kiện an ninh, quốc phòng quan trọng vào cuối năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết đẩy nhanh ứng dụng AI, vũ khí không người lái

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nhận nghi thức chào đón của đội danh dự tại Bộ Quốc phòng vào ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Kyodo.

Phát biểu với các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 2/9, Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng Nhật Bản cần đẩy nhanh việc ứng dụng AI và các phương tiện, khí tài quốc phòng không người lái nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Trên cương vị Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, bà Takaichi nhấn mạnh: “Không cần phải nói thêm rằng chúng ta cần đẩy nhanh hơn nữa” việc đưa vào sử dụng những công nghệ có tốc độ phát triển hoàn toàn khác so với các trang thiết bị quốc phòng truyền thống, trong đó có AI và các phương tiện quốc phòng không người lái.

Thủ tướng Takaichi cho biết 3 văn kiện an ninh, quốc phòng dự kiến được sửa đổi lần này, sẽ “đề ra định hướng mới nhằm củng cố năng lực quốc phòng”. Theo bà, môi trường an ninh đang trở nên phức tạp hơn, trong khi nhiều quốc gia đang chạy đua phát triển các hệ thống tích hợp AI và triển khai máy bay không người lái trên quy mô lớn.

Chiến lược An ninh quốc gia cùng 2 văn kiện liên quan đến quốc phòng được Nhật Bản xây dựng năm 2022 vốn được thiết kế để định hướng trong 10 năm. Tuy nhiên, Thủ tướng Takaichi đã quyết định đẩy sớm thời điểm sửa đổi nhằm đáp ứng những thay đổi trong môi trường an ninh, Nhật Bản đồng thời chịu sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trình đề xuất ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 55 tỷ USD) cho tài khóa 2027, bắt đầu từ tháng 4/2027. Trong đề xuất này, Tokyo dự kiến phát triển các máy bay không người lái tấn công chi phí thấp và đưa AI vào hệ thống chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ.

Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự ủng hộ của người dân đối với các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ và những nỗ lực mà Chính phủ đang thúc đẩy nhằm củng cố năng lực quốc phòng.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo

Từ khóa:

#Nhật Bản #Thủ tướng #Trí tuệ nhân tạo AI #Đẩy nhanh #ứng dụng AI #SDF #Phương tiện #Máy bay không người lái

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Điện mặt trời vượt điện than - bước ngoặt lớn trong cuộc đua năng lượng tái tạo toàn cầu của Trung Quốc

Điện mặt trời vượt điện than - bước ngoặt lớn trong cuộc đua năng lượng tái tạo toàn cầu của Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Công suất điện Mặt Trời của Trung Quốc lần đầu tiên vượt công suất điện than, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cơ cấu năng lượng của quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa Trung Quốc...
IAEA phát hiện 73 tấn uranium tự nhiên tại Syria

IAEA phát hiện 73 tấn uranium tự nhiên tại Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện khoảng 73 tấn kim loại uranium tự nhiên chưa được Syria khai báo đầy đủ trong các cuộc thanh sát năm 2024, trong bối cảnh cơ quan này tiếp tục điều tra chương trình hạt nhân của Syria...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh