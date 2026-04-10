Thu nhập vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Từ ngày 7/4/2026, quy định mới về điều kiện thu nhập để được mua nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực, trong đó nâng mức trần thu nhập đối với hộ gia đình.

Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2026/NĐ-CP), các đối tượng thuộc khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở phải đáp ứng điều kiện về thu nhập trong 12 tháng liền kề tính đến thời điểm được xác nhận.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của hai vợ chồng không được vượt quá 50 triệu đồng, căn cứ theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi làm việc xác nhận.

Đối với người độc thân, mức thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng. Trường hợp người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 35 triệu đồng/tháng.

Như vậy, so với quy định trước đây, mức trần thu nhập đã được điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội, phù hợp hơn với điều kiện thực tế về thu nhập của người dân.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho người thu nhập trung bình, thấp trong việc tiếp cận nhà ở, đồng thời thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Lưu ý, thu nhập để xét điều kiện là tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận, được xác định dựa trên bảng lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xác nhận.

NDS