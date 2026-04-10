Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích cao điểm phòng, chống ma túy

Ngày 9/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong trong triển khai, thực hiện cao điểm phòng, chống ma túy. Nổi bật là chiến dịch “làm sạch địa bàn” tại 21 xã miền núi, biên giới, qua đó phát hiện, xử lý 93 đối tượng, thu giữ 14 khẩu súng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hàng chục đối tượng liên quan đến việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý tại 10 xã biên giới bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Nội dung thư nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Cao điểm Tổng rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Điển hình là kết quả tổ chức chiến dịch “làm sạch địa bàn” tại khu vực 21 xã miền núi, biên giới hiểm trở, phát hiện, xử lý 93 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 14 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, xây dựng xã không ma túy, tỉnh không ma túy, trong đó lấy phòng ngừa là gốc, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ bên kia biên giới. Thành tích của các đồng chí không chỉ góp phần giảm nguồn cầu ma túy ở trong nước mà còn chặt đứt các mắt xích đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy để ngăn chặn nguồn cung ma túy từ bên ngoài, qua đó thiết lập phòng tuyến biên giới phòng chống ma túy có hiệu quả lâu dài, tạo chuyển biến về an ninh, trật tự trong toàn quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức mở rộng chiến dịch và giữ vững thế trận, phòng tuyến phòng chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới; đồng thời, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương