Thông tin chính thức về việc “tán sỏi laser trong thời gian máy bị hỏng”

Liên quan đến việc tán sỏi laser dù máy hỏng, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Có 255 trường hợp áp sai mã dịch vụ kỹ thuật “nội soi tán sỏi” trong thanh toán bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc “255 trường hợp tán sỏi laser trong thời gian máy bị hỏng,” ngày 19/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận-Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và giao Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc trên được phát hiện từ ngày 22/7/2025 thông qua hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 20/8/2025, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật đối với 3 bác sỹ và 1 điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.

Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng nhưng hồ sơ thanh toán vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật “tán sỏi laser” cho 255 trường hợp điều trị tại Khoa Ngoại thận-Tiết niệu./.

Theo TTXVN