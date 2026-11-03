Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Thảo
Trường Đại học Hồng Đức tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Thảo. Mã NCS: KINCSQLVH05.
Tên đề tài luận án: “Bảo vệ, phát huy giá trị trò diễn dân gian ở tỉnh Thanh Hóa (trường hợp trò Chiềng và trò Xuân Phả)".
Ngành: Quản lý văn hóa
Mã số: 9229042
Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2026
Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm Thư viện và Công nghệ số, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Trường Đại học Hồng Đức trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm tới dự.
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