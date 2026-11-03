Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Thảo

Thư cảm ơn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa Thông báo khác 19:35 03/06/2026 Nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa (01/6/2006 - 01/6/2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thanh Hóa, đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ...

Lời cảm ơn Thông báo khác 08:39 03/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thay mặt ban tổ chức Lễ tang và gia đình, Trưởng nam: Nguyễn Đức Sơn, Thứ nam: Nguyễn Đức Trọng, cùng các con, cháu, chắt xin chân thành cảm ơn về việc lễ tang: