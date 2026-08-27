Giải thể Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Dịch thuật

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định giải thể Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Dịch thuật.

Theo Quyết định số 296/QĐ-LHH ngày 26/8/2026, Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Dịch thuật được thành lập theo Quyết định số 885/TV-LHH ngày 8/6/2008, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm có trụ sở tại số 04/53 đường Mật Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Việc giải thể nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, Trung tâm chấm dứt hoạt động do không còn đủ điều kiện về nhân sự, tổ chức bộ máy và khả năng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ.

Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ tại Điều 16, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Văn Phát

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa