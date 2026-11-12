Biển hiệu, biển quảng cáo ngoài trời: Bài toán quản lý và mỹ quan đô thị

Những năm qua, hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến thương mại, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình trạng lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo thiếu đồng bộ, sai quy cách, biển xuống cấp... vẫn xuất hiện tại một số tuyến phố; vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vừa ảnh hưởng đến diện mạo, mỹ quan đô thị.

Những bất cập từ các tuyến phố

Tuyến đường Trần Phú - Quang Trung, nối từ phường Hàm Rồng, chạy dọc trung tâm phường Hạc Thành tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp. Dọc hai bên đường, hàng trăm biển hiệu, biển quảng cáo với đủ màu sắc, kích thước, vật liệu được lắp đặt san sát. Nhiều tòa nhà còn có các bảng quảng cáo tấm lớn, tạo nên diện mạo khá sôi động cho hoạt động thương mại, dịch vụ.

Một số biển hiệu, biển quảng cáo tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tuy nhiên, phía sau sự đa dạng ấy là không ít bất cập. Theo Điều 34 Luật Quảng cáo, biển hiệu phải bảo đảm các thông tin bắt buộc, đúng kích thước quy định; không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa, lấn ra vỉa hè, lòng đường hoặc ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Nhưng trên thực tế, một số biển hiệu chưa thể hiện đầy đủ thông tin, có kích thước vượt quy định, thậm chí phủ kín mặt trước tòa nhà, ảnh hưởng đến không gian kiến trúc và các điều kiện an toàn của công trình.

Luật Quảng cáo 2012, Điều 34: Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh 1. Biển hiệu phải có các nội dung sau: a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c) Địa chỉ, điện thoại. 2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật này. 3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau: a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà; b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 m, chiều cao tối đa là 04 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 4. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. 5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Không chỉ vậy, tình trạng quảng cáo rao vặt dán, treo trên cột điện, tường rào, cây xanh vẫn còn diễn ra. Một số biển quảng cáo bong tróc, xuống cấp, kết cấu không bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong điều kiện mưa bão, gió lớn. Biển bảng chồng lấn, che khuất kiến trúc công trình cũng khiến nhiều tuyến phố trở nên thiếu ngăn nắp.

VIDEO: Biển hiệu, biển quảng cáo trên tuyến đường Trần Phú, Quang Trung, phường Hạc Thành.

Một vấn đề khác được đặt ra là cách sử dụng ngôn từ trong quảng bá.

Trên tuyến đường Nguyễn Thiếp, một trục đường lớn, khang trang của phường Hạc Thành, một số cơ sở kinh doanh lựa chọn những tên gọi như: “Beer Người yêu cũ”, “Ngon hơn người yêu cũ”, “Chỉ yêu mình em”, “Beer Mối tình đầu”, “Beer Có em say tới bến”... để tạo sự chú ý.

Cách đặt tên mới lạ có thể giúp cơ sở kinh doanh tạo dấu ấn riêng. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên các tuyến phố, trong không gian công cộng có nhiều đối tượng tiếp cận, những thông điệp này cũng đặt ra vấn đề về văn hóa quảng bá và trách nhiệm xã hội.

Một số biển hiệu có tên gọi gây chú ý trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành.

Anh Đỗ Văn Sơn, một người dân ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, những tên gọi này có sự mới lạ, dễ gây chú ý, nhưng khi xuất hiện ở nơi công cộng có thể ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ, dễ gây hiểu nhầm.

Theo rà soát bước đầu của UBND phường Hạc Thành, các tên gọi nêu trên đáp ứng yêu cầu về tên cơ sở kinh doanh, chưa đến mức vi phạm các điều cấm của pháp luật. Tuy nhiên, phường không khuyến khích việc sử dụng những ngôn từ dễ gây phản cảm, thiếu chuẩn mực hoặc có thể tạo cách hiểu lệch lạc về giá trị gia đình, đạo đức xã hội.

Phường Hạc Thành không khuyến khích việc sử dụng những ngôn từ dễ gây phản cảm, thiếu chuẩn mực hoặc có thể tạo cách hiểu lệch lạc về giá trị gia đình, đạo đức xã hội

Địa phương cho biết sẽ tiếp tục rà soát cụ thể từng biển hiệu. Đối với những nội dung có dấu hiệu trái thuần phong, mỹ tục sẽ xin ý kiến cơ quan chuyên môn để có hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở lựa chọn tên gọi, câu chữ vừa tạo dấu ấn trong kinh doanh, vừa phù hợp với không gian văn hóa công cộng.

Tăng cường quản lý từ cơ sở

Trước những bất cập trong hoạt động quảng cáo ngoài trời, ngày 31/03/2026 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 862-QĐ/UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Quyết định số 130/2026/QĐ/UBND, ngày 02/11/2026 ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông và các quy định có liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên địa bàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo ngoài trời, rà soát hệ thống biển hiệu, bảng quảng cáo; đồng thời hướng dẫn quản lý, thực hiện quy định về biển hiệu; quy cách lắp đặt, an toàn và mỹ quan đô thị.

Trong năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra, chấn chỉnh, xác minh hoạt động quảng cáo tại một số doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, xử lý 2 bảng quảng cáo tấm lớn không còn phù hợp quy hoạch tại xã Triệu Sơn và phường Sầm Sơn.

Tuy nhiên, công tác rà soát, chấn chỉnh tại một số địa bàn vẫn chưa đồng bộ, cho thấy yêu cầu phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở.

Tháo dỡ biển quảng cáo ngoài trời xây dựng không đúng quy hoạch tại phường Sầm Sơn.

Tại phường Hạc Thành, theo ông Bùi Khắc Phượng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo; rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về biển hiệu, biển quảng cáo theo từng tuyến phố, tổ dân phố và thường xuyên cập nhật để phục vụ công tác quản lý.

Cùng với đó, phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về kích thước, lấn chiếm vỉa hè, nội dung quảng cáo không phù hợp; tổ chức bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định. Việc xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo cũng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.

VIDEO: Ông Bùi Khắc Phượng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạc Thành.

Xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý những bất cập trước mắt, việc sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo theo hướng đồng bộ, hài hòa với kiến trúc và cảnh quan đô thị đang được ngành chức năng đặt ra.

Mới đây, ngày 05/11/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 8792/SVHTTDL-TTBCXB đề nghị UBND phường Hạc Thành tăng cường công tác quản lý biển hiệu và hoạt động quảng cáo ngoài trời; đồng thời chủ trì khảo sát, lựa chọn một tuyến phố phù hợp trên địa bàn để triển khai thí điểm xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo trong tháng 12/2026.

Trọng tâm là xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa về vị trí, kích thước, hình thức, phù hợp với cảnh quan, kiến trúc và mỹ quan đô thị; đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh trên tuyến phố phối hợp thực hiện, tạo sự đồng bộ, văn minh. Sau thí điểm, kết quả sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để xem xét khả năng nhân rộng.

Để mô hình này phát huy hiệu quả, bên cạnh vai trò quản lý của chính quyền, rất cần sự chủ động thay đổi từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

Ông Lê Thanh Ba, Chi hội trưởng Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa cho biết, Chi hội sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời tư vấn, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thiết kế, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, góp phần xây dựng những tuyến đường đẹp, văn minh và đồng bộ.

VIDEO: Ông Lê Thanh Ba, Chi hội trưởng Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa.

Quảng cáo ngoài trời là nhu cầu chính đáng của hoạt động kinh doanh, thương mại. Nhưng quyền quảng cáo phải đi cùng trách nhiệm tuân thủ pháp luật, tôn trọng không gian chung và bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Một đô thị văn minh không chỉ được tạo nên từ những công trình lớn, những tuyến đường rộng đẹp, mà còn từ sự ngăn nắp, đồng bộ của từng tấm biển hiệu trên mỗi con phố. Đó cũng là trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp và mỗi người dân trong gìn giữ không gian sống văn minh, an toàn.

Cẩm Tú