Các Sơn khơi dậy sức dân mở rộng đường quê

Từ sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân, nhiều tuyến đường ở xã Các Sơn đang từng bước được mở rộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư. Đằng sau những con đường được mở rộng là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng của mỗi người dân.

Tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Các Sơn được nâng cấp mở rộng nhờ người dân hiến đất.

Trước đây, tuyến đường qua nhà văn hóa thôn, thuộc cụm dân cư Hoành Sơn, thôn Các Sơn, có chiều dài 466m, mặt đường rộng 2,5m, phục vụ nhu cầu đi lại của 30 hộ dân. Thực hiện chủ trương của thôn về mở rộng đường giao thông, sau khi được tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân có nhà nằm dọc tuyến đường đã đồng thuận, tự nguyện phá dỡ công trình, hiến đất để mở rộng đường.

Có nhà nằm ở đầu tuyến đường, ông Trần Văn Lý đã tự nguyện phá dỡ cổng, tường rào dài 50m, lùi sâu vào phía trong hơn 1m để nhường đất làm đường, không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì. Ông Lý chia sẻ: “Vẫn biết tấc đất, tấc vàng, hơn nữa cổng, tường rào gia đình vừa xây dựng xong nên khi phải phá dỡ cũng rất tiếc. Tuy nhiên, nếu mỗi gia đình không hy sinh một phần lợi ích riêng thì tuyến đường sẽ không thể mở rộng. Làm đường giao thông là làm đẹp cho chính gia đình mình, cho thôn xóm, quê hương. Đường rộng hơn không chỉ giúp việc kinh doanh của gia đình thuận lợi mà còn tạo điều kiện để người dân đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, khi được cán bộ thôn tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình để mở rộng đường lên 6m”.

Tại thôn Anh Sơn, tuyến đường đi qua cụm dân cư Xuân Thắng dài 2,4km, dự kiến được khởi công trong thời gian tới. Đường sẽ được mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 7,5m. Để triển khai dự án, thôn đã tuyên truyền, vận động 160 hộ dân sinh sống dọc tuyến đồng thuận hiến đất. Đến nay, 154/160 hộ đã ký cam kết tự nguyện hiến đất, sẵn sàng phá dỡ cổng, tường rào và các công trình trên phần đất hiến khi dự án khởi công.

Là một trong những hộ tự nguyện hiến đất làm đường, ông Nguyễn Văn Thúy phấn khởi cho biết: “Được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường, không chỉ gia đình tôi mà các hộ dân sinh sống dọc tuyến đều rất vui mừng. Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp việc đi lại thuận lợi, diện mạo khu dân cư khang trang hơn. Vì vậy, khi được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đồng tình ủng hộ, ký cam kết hiến gần 100m2 đất thổ cư và sẵn sàng tự tháo dỡ công trình trên phần đất đã hiến khi dự án khởi công”.

Ông Lê Như Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Các Sơn cho biết: “Xác định giao thông là một trong những khâu quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai các chủ trương đầu tư, nâng cấp đường giao thông. Đáng mừng là nhận thức của người dân về lợi ích của việc hiến đất mở đường ngày càng chuyển biến tích cực. Từ chỗ còn cân nhắc quyền lợi riêng, nhiều hộ đã chủ động nhường đất, tháo dỡ công trình vì lợi ích chung, bởi họ hiểu đường rộng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, giao thương, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hiện xã Các Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và những hộ tiên phong trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông. Địa phương rà soát nhu cầu, lựa chọn các tuyến đường cần ưu tiên, huy động và lồng ghép các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Từ những diện tích đất được người dân tự nguyện nhường lại, những cánh cổng, bức tường được tháo dỡ vì lợi ích chung, các tuyến đường quê ở Các Sơn đang ngày càng rộng mở. Đó không chỉ là kết quả của công tác vận động mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Khi người dân thực sự hiểu, tin tưởng và tự giác chung sức, những con đường mới sẽ tiếp tục mở ra không gian phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Minh Lý