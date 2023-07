Elie Saab Thu Đông 2023: Dấn ấn thời trang huy hoàng thời Trung cổ

Thời trang cao cấp sẽ luôn là “liều thuốc” đưa trí tưởng tượng của mỗi người vào cõi hư ảo mỹ miều, nơi cái đẹp được thỏa sức vẫy vùng.

Nhà thiết kế Elie Saab chưa bao giờ dao động trước niềm tin đó kể từ khi thành lập thương hiệu thời trang cao cấp mang tên mình vào những năm 80.

Nhà mốt đến từ Liban này đã luôn được biết đến với sự xa hoa trong từng đường thêu, sự phức tạp của mỗi chi tiết trang trí.

Elie Saab luôn trung thành tuyệt đối với các tiêu chuẩn cổ điển về vẻ đẹp hấp dẫn mà ông biết khách hàng của mình sẽ đánh giá cao.

Bộ sưu tập Elie Saab Haute Couture Thu Đông 2023 được lấy cảm hứng từ những bộ phim cổ trang có bối cảnh thời Trung cổ.

Với trí tưởng tượng đậm màu vương giả, Elie Saab đã diễn giải lại phong cách của thời xa xưa thông qua lăng kính đương đại.

Những nàng thơ điện ảnh trong các tác phẩm thời trung cổ, gồm Cate Blanchet trong “Elizabeth,“Kiera Knightly trong “The Duchess,” Charlize Theron trong “Snow White and the Huntsman” ,… đã mang đến hơi thở lãng mạn cho “A Glamor Of Yore” - một bộ sưu tập trải dài sự sang trọng, diễm lệ.

Nhà thiết kế tài hoa đã biến những chiếc áo choàng tu viện thời trung cổ, những tà váy kéo dài và những chiếc áo choàng cổ điển thành một kiệt tác xa hoa, ấn tượng.

Chi tiết thêu kim tuyến lấp lánh trên bề mặt của những chiếc đầm voan mỏng manh với vạt áo nhỏ vừa vặn, thường được mặc cùng với áo choàng hoặc mạng che mặt phù hợp. Dưới bàn tay của Elie Saab, thời Trung cổ bùng nổ với vẻ rực rỡ mà họ chắc chắn chưa từng có.

Các kết cấu phức tạp được lấy làm tiêu điểm khi các sợi dệt xa hoa tạo ra những hình khối trang nhã, uy nghiêm. Mỗi sợi tơ trở đều góp phần dệt nên vẻ đẹp hư ảo khó nắm bắt.

Áo choàng bằng nhung và vải crêpe càng tạo thêm nét ấn tượng, bao phủ bên ngoài những chiếc đầm lộng lẫy trong vẻ bí ẩn đầy mê hoặc.

Những viên ngọc trai và những chú ong mạ vàng nhảy múa qua những tán lá thêu, đan xen với những tuyên ngôn kiểu Gothic về sức mạnh linh hoạt. Những chiếc lông vũ màu hồng mỏng manh hòa quyện với những hạt sequin lấp lánh, tạo nên vẻ lấp lánh tráng lệ bậc nhất.

Bên cạnh những chiếc đầm vải voan màu hồng mềm mại được thêu sợi bạc óng ánh, những chiếc đầm choàng bằng nhung đen sang trọng đính vô số ngọc trai, còn có một loạt những chiếc đầm trơn bằng nhung màu ngọc lục bảo hoặc bằng lụa công tước màu thạch anh tím trông quyến rũ vô cùng.

Kết thúc bộ sưu tập là tầm nhìn vĩnh cửu mở ra với cô dâu lộng lẫy bậc nhất - chiếc đầm thêu sang trọng với phần đuôi váy trơn màu kéo dài, tượng trưng cho sự quyến rũ và quyền lực của phái nữ.

“A Glamour of Yore” của Elie Saab gói gọn sức quyến rũ vượt thời gian của sự nữ tính. Nó vượt lên trên những khoảnh khắc đơn thuần, nâng những phẩm chất của cái đẹp lên một “bệ đỡ” thiêng liêng.

Với mỗi thiết kế, thương hiệu cao cấp đều tôn vinh những biểu hiện nữ tính tuyệt đẹp và mời gọi chúng ta đắm chìm trong một thế giới nơi lịch sử, nghệ thuật và hiện tại giao hòa quấn quýt cùng nhau./.

(Đẹp/Vietnam+)