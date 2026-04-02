Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII

Ngày 19/6/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026. Theo đó, thời gian nhận tác phẩm dự giải đến hết ngày 31/7/2026 (tính theo dấu bưu điện).

Trao giải A cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải A - Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Toàn văn Thể lệ giải như sau:

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU

1. Nội dung

Tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 cần đáp ứng các nội dung sau:

- Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong Nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân.

- Những tác phẩm tiên phong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của Nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin của Nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

- Tuyên truyền về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Tuyên truyền việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và công tác chăm lo cho người nghèo, công tác cứu trợ. Đặc biệt, tuyên truyền kết quả Phong trào thi đua Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 trên phạm vi toàn quốc.

- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền các chương trình giám sát, các hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về vai trò, sự đóng góp của các hội đoàn và người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền về kết quả mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Các loại hình báo chí tham dự Giải lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí.

- Các thể loại: Bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip được đăng tải trên báo điện tử).

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

II. CÁCH THỨC THAM DỰ GIẢI

1. Tác phẩm báo in: Gửi nguyên bản gốc hoặc bản photo từ tác phẩm gốc, ghi rõ tên báo, tên tác phẩm, tác giả, thể loại và thời gian đăng tải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan chủ quản (không nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không quá 05 kỳ. Trường hợp đặc biệt vượt 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

2. Tác phẩm báo điện tử: Gửi tác phẩm được in trên giấy khổ A4 từ giao diện báo điện tử, ghi rõ tên báo, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời gian đăng tải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan chủ quản, có hình giao diện của báo kèm theo đường link của tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Đối với Tạp chí điện tử, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về vụ việc mang tính thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài không quá 05 kỳ. Trường hợp đặc biệt vượt 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

3. Tác phẩm phát thanh, truyền hình: Ghi file tác phẩm vào USB hoặc ổ cứng, ghi rõ tên cơ quan báo chí, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng, thời gian và kênh phát sóng, gửi kịch bản, lời bình của tác phẩm được in trên giấy A4 và đường link tác phẩm trên trang điện tử của Đài (nếu có) kèm theo giấy xác nhận phát sóng của cơ quan chủ quản. Nếu là tác phẩm phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số phải gửi bản dịch ra Tiếng Việt, có phụ đề Tiếng Việt. Tác phẩm phát thanh và truyền hình có độ dài không quá 90 phút/tác phẩm. Trường hợp đặc biệt vượt 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

4. Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn, ảnh nhóm hoặc phóng sự ảnh; ghi rõ tên báo, tên tác phẩm, tác giả, thời gian đăng tải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan chủ quản, có hình giao diện của báo (kèm theo đường link của tác phẩm nếu tác phẩm đăng trên báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

5. Ban Tổ chức Giải không xét các tác phẩm mang tính hư cấu: Thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh.

6. Ban T ổ chức không trả lại tác phẩm dự Giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

- Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/8/2024 đến ngày 31/7/2026.

- Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 05 tác phẩm dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 07 người.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự Giải.

- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên tham dự Giải.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải; thành viên Hội đồng Giám khảo không gửi tác phẩm tham dự Giải.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 từ ngày 23/6/2025 đến hết ngày 31/7/2026 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

VI. GIẢI THƯỞNG

- Kết quả Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2026) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

Dự kiến lễ trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

NM (Nguồn: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)