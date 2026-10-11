Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định về mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi

Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt các quy định về việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội. Theo quy định mới, các nền tảng phải ngăn người dùng dưới 15 tuổi truy cập dịch vụ của mình, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng bắt nạt trên mạng, quấy rối trực tuyến và an toàn của người dùng trẻ tuổi.

Quy định được công bố ngày 10/10 đưa ra các nghĩa vụ mới đối với những nền tảng mạng xã hội, trong đó có việc xác minh độ tuổi và áp dụng các biện pháp ngăn chặn người chưa đủ tuổi tạo tài khoản.

Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11, sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đạo luật hồi tháng 4 nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng.

Bộ trưởng Gia đình và Dịch vụ Xã hội Mahinur Ozdemir Goktas, người đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa ra các hạn chế này, nhiều lần cảnh báo rằng các nền tảng mạng xã hội coi trẻ em như những tài sản thương mại. Bà nhấn mạnh chính phủ có trách nhiệm bảo vệ thanh thiếu niên trước những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường mạng.

Theo khảo sát năm 2024 của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, 91,3% trẻ em từ 6-15 tuổi tại nước này sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sử dụng mạng xã hội là 66,1%. Các chuyên gia cho rằng việc tiếp xúc với nội dung không phù hợp và tình trạng bắt nạt trên mạng đã trở thành những mối lo ngại lớn đối với các bậc phụ huynh và nhà giáo dục.

Theo quy định mới, các nền tảng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xác minh độ tuổi người dùng, ngăn chặn người chưa đủ tuổi truy cập, cung cấp dịch vụ phù hợp với độ tuổi cho thanh thiếu niên lớn hơn, triển khai các công cụ kiểm soát của phụ huynh và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy định cũng yêu cầu xác minh độ tuổi đối với các tài khoản hiện có, trong đó các nền tảng phải hoàn tất quy trình này trước ngày 31/3/2027. Trong khi đó, các quy định mới cũng áp dụng đối với trò chơi trực tuyến, yêu cầu tất cả trò chơi phải có phân loại độ tuổi phù hợp. Những trò chơi chưa được phân loại độ tuổi chỉ được phép cung cấp cho người trưởng thành theo cấp phân loại độ tuổi cao nhất.

Zeynep Taskin, chuyên gia giáo dục tại thủ đô Ankara, cho rằng việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa các quy định quản lý với giáo dục và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường cùng các công ty công nghệ. Bà nhấn mạnh hiệu quả bảo vệ trẻ em còn phụ thuộc vào việc các em có thể báo cáo hành vi lạm dụng một cách an toàn hay không, cũng như mức độ phản hồi kịp thời của các nền tảng.

Các nhà phân tích nhận định hiệu quả của khuôn khổ quy định mới sẽ phụ thuộc một phần vào cách thức triển khai việc xác minh độ tuổi. Các nền tảng sẽ cần xây dựng những phương thức xác minh độ tuổi đáng tin cậy, đồng thời giảm thiểu việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Australia đã đưa ra yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với người sử dụng mạng xã hội, trong khi một số quốc gia châu Âu đang thảo luận hoặc triển khai các biện pháp hạn chế dựa trên độ tuổi và những cơ chế bảo vệ bổ sung dành cho người dùng nhỏ tuổi.

Thanh Vân