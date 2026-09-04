Thiết lập trật tự, kỷ cương ATGT trong năm học mới

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027, từ 6 giờ 30 phút ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tại xã Ngọc Lặc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe gắn máy tại xã Nông Cống.

Đợt ra quân nhằm tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh và phụ huynh, góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương, xây dựng văn hóa giao thông học đường ngay từ đầu năm học.

Lực lượng CSGT xử lý học sinh vi phạm trật tự ATGT tại phường Hạc Thành.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

CSGT lập biên bản xử phạt học sinh vi phạm quy định không đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra trực tiếp học sinh vi phạm các quy định trật tự giao thông trên đường, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự của công an các xã, phường sẽ phối hợp tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định trật tự giao thông tại bãi trông gửi xe của nhà trường và khu vực cổng trường học. Mục đích nhằm tuyên truyền, đề nghị trường học và các hộ dân xung quanh trường cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại bãi trông giữ xe tại Trường THPT Triệu Sơn 3.

Lực lượng CSGT cũng làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện trong việc giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em.

Thượng tá Trang Công Đông, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, gắn với tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Việc kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh và phụ huynh, phòng ngừa tai nạn.

Phòng CSGT khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi theo quy định, tuyệt đối không giao mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Khi đưa, đón học sinh, phụ huynh cần dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không dừng xe dưới lòng đường hoặc trước cổng trường gây cản trở, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Khánh Huyền