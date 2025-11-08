Thiên tai khiến 305 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính 69.000 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai từ đầu năm đã làm 305 người chết, mất tích; tổng thiệt hại do thiên tai (bão, mưa lũ, sạt lở,...) ước tính 69.000 tỷ đồng.

Thông tin cụ thể tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 8/11, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử.

Trong đó, có 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào khu vực miền Trung; mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 10 tuyến sông Bắc Bộ và Trung Bộ; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các địa phương, các đô thị, vùng trũng thấp, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Trước diễn biến thiên tai nghiêm trọng, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 98-TB/TW, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai với mục đích đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra giải pháp cấp bách, trước mắt và lâu dài nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro, giảm thiểu thiệt hại.

Ông Tiến cho biết hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo chung phục vụ hội nghị.

Trong đó, báo cáo sẽ đánh giá toàn diện về công tác phòng chống thiên tai thời gian vừa qua với 9 nhóm nội dung, bao gồm: Công tác chuẩn bị phòng ngừa; theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo; truyền thông, hướng dẫn kỹ năng, thông tin về thiên tai; tổ chức bộ máy; công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp, điều phối; tổ chức triển khai ứng phó của các ngành, các địa phương; công tác cứu hộ cứu nạn; công tác cứu trợ; công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

Đối với khu vực miền Trung, ông Tiến nhấn mạnh trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử sau bão số 12, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án tổng thể khắc phục bão lũ tại khu vực Trung Bộ vừa qua, trình Chính phủ thông qua trong thời gian tới để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, trong các trận thiên tai lớn vừa qua như bão số 13 Kalmaegi, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm về diễn biến bão, mưa lũ; đồng thời chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành xây dựng kịch bản ứng phó ứng với cấp độ rủi ro thiên tai dự báo và triển khai ứng phó quyết liệt, từ sớm, từ xa.

“Vì vậy, đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại với trận bão mạnh như bão số 13 (Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippin làm 323 người chết, mất tích; làm 8 người chết, mất tích tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk),” ông Tiến thông tin./.

Theo TTXVN