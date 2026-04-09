Giới trẻ hào hứng với thử thách 21 ngày hành động xanh, bảo vệ môi trường

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động xanh - chọn tương lai xanh” đã thu hút hàng nghìn người tham gia, đặc biệt là giới trẻ, với 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là thông tin được Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup, đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết.

Giới trẻ hưởng ứng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi được phát động từ ngày 4 đến 24/4 nhằm khuyến khích mỗi cá nhân duy trì thói quen sống xanh trong 21 ngày liên tục. Người tham gia ghi lại hành trình sống xanh của chính mình trong thời gian 21 ngày liên tục và đăng tải lên mạng xã hội. Sau mỗi cột mốc hoàn thành, người tham gia sẽ nhận được các phần thưởng khuyến khích từ chương trình.

Cụ thể, 100 người hoàn thành chuỗi 7 ngày hành động xanh nhanh nhất sẽ nhận được voucher 200.000 đồng từ Xanh SM; 100 người hoàn thành chuỗi 14 ngày nhanh nhất nhận voucher 500.000 đồng; và 100 người hoàn thành đủ 21 ngày sớm nhất sẽ nhận voucher 1.000.000 đồng.

Là thành viên tích cực của chương trình “Thứ 4 ngày xanh” với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... Phạm Dương Khanh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) ngay lập tức hào hứng tham gia thử thách 21 ngày sống xanh. Những video đầu tiên của Khanh cũng chính là những khoảnh khắc trong buổi ra quân “Thứ 4 ngày xanh” tại phường Phú Diễn vào cuối tuần qua.

Để có thể duy trì thử thách sống xanh mỗi ngày và đa dạng nội dung video, Khanh cho biết sẽ mở rộng sang những hành động xanh khác trong cuộc sống hàng ngày. Theo Khanh, đây cũng là động lực để em tích cực hơn trong việc thực hiện lối sống xanh trong cuộc sống của chính mình, góp phần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ, từ đó hình thành lối sống lành mạnh cho bản thân.

Vũ Phương Nga cũng bắt đầu đăng ký “Thử thách 21 ngày: Hành động xanh - chọn tương lai xanh” bằng những video ghi lại hoạt động của mình khi tham gia chiến dịch “Thứ 4 ngày xanh” tại Cửa Hội, Nghệ An.

Theo Nga, việc quay video những hành động xanh và đăng tải trên các nền tảng xã hội cũng chính là cách để bản thân tiếp tục nỗ lực “sống xanh” mỗi ngày đồng thời lan tỏa lối sống này đến cộng đồng. “Tôi tin rằng chỉ cần kiên trì với những hành động nhỏ mỗi ngày, mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn cho môi trường và cho tương lai xanh của chính mình", Nga nói.

Theo ban tổ chức, với việc thực hiện thử thách 21 ngày sẽ giúp mỗi người “gieo hành động, gặt thói quen”, hình thành và duy trì được ý thức bảo vệ môi trường trong từng hành động, việc làm trong cuộc sống. Khi đó, sống xanh không còn là một hoạt động phong trào, có tính thời điểm, mà là lối sống thường nhật của mỗi người.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn khi mỗi video đăng tải thành công sẽ tương ứng với 10.000 đồng được ủng hộ cho các hoạt động trồng cây gây rừng; lũy kế cứ 100 video được đăng tải, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ trao tặng một đèn năng lượng mặt trời cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao chưa có điện lưới.

Phạm Dương Khanh cho hay đây cũng chính là một trong những động lực để em tham gia chương trình tích cực hơn khi góp phần mang lợi ích cụ thể cho cộng đồng yếu thế./.

Theo TTXVN