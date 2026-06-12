Thí sinh làm 2 bài thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng nay, gần 43.000 thí sinh Thanh Hóa bước vào hai môn thi tự chọn, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sau ngày thi đầu tiên an toàn, nghiêm túc.

Đoàn viên, thanh niên xã Thiệu Trung và các lực lượng làm nhiệm vụ có mặt từ sáng sớm tại điểm thi Trường THPT Lê Văn Hưu để hỗ trợ thí sinh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong buổi sáng nay (12/6), mỗi thí sinh sẽ dự thi 2 môn thi tự chọn. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút; môn thứ nhất phát đề lúc 7 giờ 30, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35; môn thứ hai phát đề lúc 8 giờ 35, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm Quy chế thi; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong phòng thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt tại các điểm thi từ sớm, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Hoàng Đông.

Theo số liệu đăng ký môn thi tự chọn tại Thanh Hóa, Lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất, với 23.888 thí sinh (chiếm hơn 55,7% tổng số thí sinh dự thi). Địa lý đứng thứ hai, với 21.011 thí sinh (49,02%). Trong khi đó, Vật lý có 10.394 thí sinh (24.25%); Giáo dục kinh tế và pháp luật có 9.675 thí sinh; Hóa học có 8.523 thí sinh; Sinh học có 1.855 thí sinh; Công nghệ có 483 thí sinh và Tin học có 117 thí sinh.

Ở nhóm môn Ngoại ngữ, tiếng Anh có 8.877 thí sinh đăng ký dự thi; tiếng Trung 309 thí sinh; tiếng Hàn 13 thí sinh; tiếng Đức 8 thí sinh và tiếng Nhật 7 thí sinh.

Tại 83 điểm thi trong toàn tỉnh, thí sinh có mặt từ sớm để hoàn tất các thủ tục trước giờ làm bài. Các lực lượng chức năng, tình nguyện viên cũng được bố trí tại các điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Linh Hương