Thi đua chào mừng 80 năm thành lập Công đoàn Thanh Hóa

Sáng 4/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 9 và phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Cán bộ công đoàn tham gia Lễ chào cờ đầu tháng 9.

Đợt cao điểm thi đua diễn ra từ ngày 9/9 đến ngày 10/10/2026, với chủ đề: “80 năm Công đoàn Thanh Hóa - Tiên phong đổi mới sáng tạo - Đồng hành phát triển - Vì đoàn viên và người lao động”.

Trong đợt cao điểm thi đua này, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả 10 chương trình trọng tâm, gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh lễ phát động.

Trong đó, các cấp công đoàn phấn đấu thành lập mới 130 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh lên 1.000 đơn vị; thành lập 10 chi bộ Đảng tại các doanh nghiệp; bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 800 đoàn viên ưu tú.

Trong đợt thi đua, các cấp công đoàn sẽ phấn đấu đạt 80% chỉ tiêu 12.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao; hoàn thành chỉ tiêu thu nộp kinh phí công đoàn đến tháng 9/2026; hoàn thành việc xét duyệt hỗ trợ 80 nhà “Mái ấm Công đoàn”; phấn đấu 100% công đoàn cơ sở có từ 500 công nhân lao động trở lên tổ chức hội thi tay nghề tại đơn vị, tổ chức Hội thi Công nhân giỏi xứ Thanh cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 10 công đoàn cơ sở kiểu mẫu; tôn vinh 30 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; biểu dương 50 cán bộ công đoàn tiêu biểu; thành lập 100 tổ tư vấn pháp luật và ra mắt 30 mô hình “Không gian văn hóa công nhân”.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm thi đua, LĐLĐ tỉnh phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành hệ thống phòng họp trực tuyến và các hệ thống liên quan, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Lê Quỳnh