[E-Magazine] 70 năm giai điệu tự hào

70 năm qua, những âm thanh và hình ảnh từ Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã ghi dấu nhiều chặng đường của quê hương, đất nước. Từ những chương trình phát đi giữa những năm tháng chiến tranh đến những sản phẩm báo chí đa nền tảng hôm nay, mỗi thế hệ làm báo đều để lại dấu ấn trong hành trình ấy.

Ngày 26/9/1956, tiếng loa đầu tiên của Đài Truyền thanh Thanh Hóa cất lên, mở ra một hành trình đặc biệt của báo chí phát thanh trên quê hương Thanh Hoá. Những năm đầu, điều kiện làm việc vô cùng thiếu thốn. Cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật còn hạn chế. Đội ngũ làm báo còn ít, mỗi người phải đảm nhiệm nhiều công việc.

Lật giở cuốn kỷ yếu 50 năm Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá, tôi đọc được lời tâm sự của nhà báo Xuân Huyên, người từng có thời gian gắn bó với Phát thanh, Truyền hình tỉnh nhà trong những năm giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Ông viết: “Thời kỳ này Ban Biên tập chỉ có 7 người, 1 người vừa là phóng viên, vừa là biên tập viên, vừa là phát thanh viên. Ban Biên tập phải di chuyển nơi làm việc thường xuyên để tránh bom của Mỹ. Những người làm báo phát thanh phải bám chặt những vùng đất lửa để viết tin, phát trong Bản tin chiến sự lúc 22 giờ. Bộ phận kỹ thuật phải lăn vào những nơi địch đánh phá, kịp thời sửa chữa đường dây, quyết tâm không để vắng tiếng loa, không để Nhân dân đói thông tin”

Ông và nhiều người làm báo cùng thời giờ không còn nữa, nhưng quyết tâm “Không để vắng tiếng loa, không để Nhân dân đói thông tin” là lời nhắc nhở đối với những người làm báo hôm nay về trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân.

Chiến tranh đi qua, hoạt động Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá ngày càng được mở rộng. Đội ngũ làm báo không ngừng được bổ sung. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư. Công nghệ sản xuất chương trình ngày càng hiện đại. Và dù trong hoàn cảnh nào, những chương trình phát thanh, bản tin, phóng sự truyền hình vẫn luôn bám sát đời sống chính trị và vẽ nên bức tranh đa sắc của quê hương Thanh Hoá anh hùng trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới thông minh, độ thị hiện đại, phát triển văn hóa, giáo dục và đời sống dân sinh.

Nhà báo Đăng Hùng, một trong những phát thanh viên truyền hình thời đầu của Truyền hình Thanh Hoá chia sẻ: “Mỗi lần vào phòng thu đọc bản tin hay dẫn chương trình, điều tôi nghĩ đến trước tiên là làm sao để tiếng nói của Đảng, những chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh và những thông tin chính thống đến với người dân nhanh nhất, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến khán, thính giả. Hơn 30 năm gắn bó với phát thanh, truyền hình, hơn 10 năm làm phát thanh viên, tôi không nhớ mình đã đọc bao nhiêu bản tin, tham gia bao nhiêu chương trình, chỉ biết rằng tình yêu nghề, ký ức về nghề vẫn vẹn nguyên như ngày đầu”.

Qua từng chặng đường phát triển, cùng với sự đa dạng về thể loại báo chí, đa dạng về thông tin và mới mẻ trong cách thể hiện là sự lớn mạnh của đội ngũ những người làm phát thanh, truyền hình và sự dấn thân của họ vào đời sống xã hội. Từ những bản tin thời sự đến các phóng sự trở thành những cuốn nhật ký bằng lời và bằng hình, góp phần ghi lại diện mạo Thanh Hóa trong hành trình đổi mới, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng thời là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, là kênh phản hồi chính sách quan trọng để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đặc biệt, với sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ, sự tâm huyết, nghiêm túc và trách nhiệm với nghề, nhiều tác giả đã có các tác phẩm để lại dấu ấn bằng các phần thưởng cao quý: Giải A, B, C giải Báo chí Quốc gia, Huy chương vàng, bạc, đồng tại Liên hoan Phát thanh, Liên hoan truyền hình toàn quốc và nhiều giải báo chí chuyên ngành khác của Trung ương và Giải Báo chí Trần Mai Ninh của tỉnh.

Nhà báo Minh Thuý (Bút danh An Thư) với nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong hành trình cầm bút ở cả loại hình phát thanh và truyền hình. Nhưng với chị, làm báo trước hết và trên hết vẫn là làm nghề. Là sống cùng cuộc sống, để hơi thở đó thấm vào từng trang bản thảo. Để những câu chuyện tưởng như bình dị nhất, qua ngòi bút của chị được chuyển tải một cách nhẹ nhàng mà lay động. Ở chị, nghề báo không chỉ là những chuyến đi, những đề tài, những trang viết hay giải thưởng. Đó còn là sự lắng nghe, là khả năng nhìn thấy phía sau một sự việc một câu chuyện. Phía sau một con người là một số phận, một ước mong, một niềm vui hay một nỗi đau cần được sẻ chia.

Thời gian có thể thay đổi công nghệ và cách thức tiếp nhận thông tin, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: tâm huyết và trách nhiệm của những người làm nghề. Phía sau những khuôn hình chỉn chu, những lời bình sắc nét là những chuyến đi không kể ngày đêm của phóng viên, biên tập viên. Đó là những ngày nắng nóng miền Tây xứ Thanh, những chuyến công tác trong bão lũ, những cung đường sạt lở, những đêm trở về khi đường phố đã vắng bóng người. Và ngay cả trong những chuyến đi ấy, anh chị em phóng viên ngoài tập trung khai thác thông tin, sáng tạo trong tác nghiệp còn luôn tìm cách bảo vệ thiết bị ghi âm, ghi hình. Bởi phía sau chiếc máy không chỉ là tài sản của cơ quan, mà còn là thông tin người dân đang chờ đợi, là hình ảnh thực địa để chính quyền nắm bắt tình hình.

Nếu những năm đầu, sứ mệnh lớn nhất của những người làm phát thanh là làm sao để tiếng loa không bị gián đoạn, thì hôm nay, câu hỏi đặt ra là làm sao để thông tin đến với công chúng nhanh hơn, rộng hơn và phù hợp hơn với cách tiếp nhận mới. Công chúng không chỉ nghe radio hay xem truyền hình theo khung giờ cố định, mà có thể tiếp cận thông tin trên điện thoại, máy tính và nhiều nền tảng khác. Một tác phẩm phát thanh có thể được chuyển hóa thành nội dung số; một phóng sự truyền hình có thể tiếp tục được kể bằng video ngắn; một câu chuyện từ cơ sở có thể mở rộng trên nhiều nền tảng để tiếp cận những nhóm công chúng khác nhau. Điều đó đòi hỏi người làm phát thanh, truyền hình ngày nay phải học thêm kỹ năng, chủ động hơn và thích ứng nhanh với công nghệ. Nhưng phía sau những kỹ năng mới vẫn là những nguyên tắc không bao giờ thay đổi: trung thực, chính xác, trách nhiệm và tôn trọng công chúng.

Ngày 1/6/2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (cũ) và Báo Thanh Hóa (cũ) hợp nhất, trở thành Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, mở ra chặng đường mới của cơ quan báo chí chủ lực, đa loại hình, đa phương tiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

70 năm của sự tiếp nối. Sau quá trình sáp nhập, nhà báo Minh Hằng, từng công tác tại Báo Thanh Hoá (cũ) cho biết: “Việc sáp nhập Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá mang lại nhiều cơ hội cho chúng tôi hơn. Nếu trước đây mỗi người thường tập trung vào một loại hình, thì trong môi trường mới, phóng viên có thể cùng lúc thực hiện tác phẩm phát thanh, truyền hình, nội dung số và các sản phẩm báo chí đa phương tiện.”

Xã hội phát triển, cơ hội với người làm báo nhiều hơn nhưng đòi hỏi cũng khắt khe hơn. Nhà báo trong môi trường đa phương tiện phải đa năng về nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, có tư duy đa nền tảng, khả năng kể chuyện bằng nhiều phương thức và luôn bảo đảm tính chính xác, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

70 năm nhìn lại, từ chiếc loa truyền thanh những ngày đầu đến trường quay hiện đại. Từ những cuộn băng ghi âm đến hệ thống sản xuất số. Những người làm phát thanh, truyền hình hôm nay đứng trên nền móng được xây dựng bằng công sức của nhiều thế hệ. Họ bước vào tương lai với điều kiện tác nghiệp tốt hơn, phương thức làm báo mới hơn, nhưng vẫn mang theo một giá trị cốt lõi: làm báo bằng trách nhiệm, bằng sự tử tế và bằng tình yêu quê hương.

Những câu hát trong “Giai điệu phát thanh, truyền hình” do nhạc sĩ Thế Việt sáng tác cũng là tiếng lòng của những người làm phát thanh, truyền hình Thanh Hoá. Là cách ngọn lửa nghề được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ hôm nay: không phải bằng những lời nói lớn lao, mà bằng chính thái độ đối với từng công việc, từng đề tài và từng sản phẩm đưa đến công chúng.

Nội dung: Minh Tuyết

Ảnh: Tư liệu

Đồ họa: Mai Huyền