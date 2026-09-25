Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đỗ Đức
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/9, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chuyển đổi số.

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáng 25/9, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chuyển đổi số.

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 450 học viên là cán bộ, công chức thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức có liên quan, nhất là công chức cấp xã, phường. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khai thác, sử dụng các nền tảng số, phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số... Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Dũng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong chương trình, giảng viên Trường Cán bộ thanh tra trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhận diện tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của người đứng đầu, biện pháp phòng ngừa; mối liên hệ giữa tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Bên cạnh đó, học viên còn được truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chuyển đổi số diễn ra trong 2 ngày, từ 25-26/9.

Đỗ Đức

Từ khóa:

#Khiếu nại #Tố cáo #Giải quyết #Tiếp công dân #Phòng chống tham nhũng #Tiêu cực #Cán bộ Thanh tra #Bồi dưỡng nghiệp vụ #Thanh tra chính phủ #Xử lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hạc Thành lung linh đêm hội Trăng rằm

Hạc Thành lung linh đêm hội Trăng rằm

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tối 24/9, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành tổ chức Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội Trăng rằm năm 2026”, mang đến cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp, giàu ý nghĩa; đồng thời lan tỏa tinh thần...
Chuyển ý kiến tham vấn của đội ngũ trí thức thành nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể

Chuyển ý kiến tham vấn của đội ngũ trí thức thành nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất tại hội nghị tham vấn, đối thoại với đội ngũ trí thức; xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn và sản phẩm cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh