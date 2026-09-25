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Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong Công an Nhân dân

Thanh Huê
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/9, tại phường Sầm Sơn, Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong Công an Nhân dân

Sáng 25/9, tại phường Sầm Sơn, Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong Công an Nhân dân

Các đại biểu và học viên dự hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 150 học viên là cán bộ công đoàn chủ chốt công an các đơn vị, địa phương, tổng công ty.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong Công an Nhân dân

Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn Công an Nhân dân phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong 2 ngày (25 và 26/9), các học viên được tập huấn 7 chuyên đề, tập trung vào những nội dung thiết thực như: Đổi mới công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, văn hóa an toàn tại nơi làm việc; Những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV; Công tác an toàn, vệ sinh lao động; Kỹ năng thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; Sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động năm 2019 và những vấn đề đặt ra; Bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động trên không gian mạng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong Công an Nhân dân

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, qua đó chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn trong Công an Nhân dân

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác công đoàn trong tình hình mới.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Công an nhân dân #Phường Sầm Sơn #Công đoàn Việt Nam #công tác #Bồi dưỡng nghiệp vụ #tập huấn #Liên đoàn lao động tỉnh #Người lao động #Học viên #An ninh chính trị

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