Thêm nhiều đại học tiếp tục công bố điểm sàn, mức cao nhất đang là 25 điểm

Hiện hàng chục trường đại học đã công bố điểm sàn. Đang có điểm sàn cao nhất là các chương trình đào tạo tài năng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với mức 25 điểm.

Giám thị ở Hà Nội gọi thí sinh vào phòng thi.

Hàng chục trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đang có điểm sàn cao nhất là các chương trình đào tạo tài năng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với mức 25 điểm. Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, điểm sàn là 23 điểm. Ngoài nhóm chương trình đào tạo chất lượng cao và tài năng, chương trình đại trà của trường lấy điểm chuẩn từ 19 điểm trở lên, tùy theo từng ngành.

Mức điểm này áp dụng cho phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và cả phương thức sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) và các phương thức xét tuyển khác (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển được quy đổi tương đương sang thang điểm 30).

Xếp thứ hai về điểm sàn là Trường Đại học Ngoại thương với mức 24 cho tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học). Với các tổ hợp còn lại, điểm sàn là 23 điểm. Với cơ sở đào tạo tại Quảng Ninh, điểm sàn là 23 điểm cho tất cả các tổ hợp.

Cùng có mức điểm sàn 24 điểm là nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Các ngành còn lại của trường có điểm sàn 22 điểm.

Các ngành Khoa học máy tính và Ngành Khoa học và công nghệ bán dẫn của Trường Đại học Phenikaa cũng có mức điểm sàn 24 điểm, theo phương thức xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Cùng phương thức này, với các ngành đào tạo khác, điểm sàn chỉ là 15 điểm - mức điểm thấp nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với phương thức xét theo học bạ, điểm sàn là 20 điểm (quy đổi theo thang 30 theo quy định của trường).

Đại học Kinh tế quốc dân có mức điểm sàn 22 điểm.

Nhiều trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn 19 điểm cho các ngành đào tạo như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Việt Nhật, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Trường Quản trị kinh doanh, Trường Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, thí sinh phải có điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tối thiểu 15 điểm (tổ hợp 3 môn, trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn) mới được xét tuyển đại học. Đây cũng là mức điểm sàn được nhiều đại học công bố như Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương, Trường Đại học Hùng Vương...

Thí sinh sẽ có 2 tuần để cân nhắc, lựa chọn, đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Thời hạn đăng ký là 17 giờ ngày 14/7.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/them-nhieu-dai-hoc-tiep-tuc-cong-bo-diem-san-muc-cao-nhat-dang-la-25-diem-post1122191.vnp