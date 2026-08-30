Thể thao Thanh Hóa có 5 thành viên tham dự ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản có 498 thành viên. Trong đó, thể thao Thanh Hóa đóng góp 5 thành viên, gồm 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên, tranh tài ở 4 môn thể thao.

Thầy trò HLV Trần Văn Sỹ (trái) và VĐV Quách Thị Lan (phải) sẽ tham dự ASIAD 20.

Theo danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Thanh Hóa có 5 thành viên góp mặt tại Đại hội, gồm huấn luyện viên và vận động viên ở các môn điền kinh, cầu mây, vật và judo.

Ở môn điền kinh, Thanh Hóa có huấn luyện viên Trần Văn Sỹ và vận động viên Quách Thị Lan. Quách Thị Lan là gương mặt giàu kinh nghiệm của thể thao xứ Thanh, từng giành HCV tại ASIAD 18 và được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải đấu lần này.

Đặng Thị Linh là VĐV hàng đầu của vật Thanh Hóa nhiều năm qua.

Ba vận động viên còn lại của Thanh Hóa gồm Lê Minh Đức (cầu mây), Đặng Thị Linh (vật) và Hà Ngọc Chi (Judo). Trong số này, Đặng Thị Linh là một trong những VĐV tiêu biểu của vật Thanh Hóa, nhiều năm liên tiếp giành thành tích cao tại các giải đấu trong nước.

Hà Ngọc Chi đại diện Judo Thanh Hóa tham dự ASIAD 20 ở hạng cân 48 kg.

Lê Minh Đức (số 4) là gương mặt của cầu mây Thanh Hóa tại ASIAD 20.

ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 10/9 đến 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 498 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV.

Hoàng Sơn