Thể thao góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh

Những sự kiện, giải đấu thể thao sôi động đang trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, vừa thổi bùng sức sống cho du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, vừa góp phần nâng tầm vị thế điểm đến của Thanh Hóa.

VĐV quốc tế tham gia Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam năm 2025 diễn ra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Trở về sau khi tham gia Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Công ty TNHH Phú Thịnh Hà Nội, UBND xã Pù Luông phối hợp tổ chức, anh Nguyễn Văn Vũ (Hà Nội) vẫn ấn tượng mạnh với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của vùng đất Pù Luông. Anh Vũ và hàng nghìn VĐV tham gia giải trải nghiệm băng qua những cung đường rừng, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, khám phá không gian thiên nhiên hoang sơ, yên bình và những góc nhìn tuyệt đẹp.

“Thật tuyệt vời khi băng qua những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, vòng quay nước độc đáo, leo dốc, băng qua suối, lên đỉnh núi... và trải nghiệm không gian văn hóa, đời sống của người dân địa phương. Chắc chắn tôi sẽ đưa cả gia đình trở lại Pù Luông để có thêm những kỷ niệm đáng nhớ”, anh Vũ chia sẻ.

Năm 2025 đã là lần thứ 8 Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam - Pù Luông được tổ chức. Ở mỗi mùa giải đã thu hút hàng nghìn lượt VĐV trong nước và khoảng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia. Cùng với đó, một số hình thức du lịch thể thao được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp tại đây như marathon, đua xe đạp, xe địa hình, leo núi... đã góp phần quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên và nét văn hóa đặc sắc của địa phương, tiếp tục kích cầu mạnh mẽ du lịch cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nói riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh - giải đua đi dọc miền đất nước với hàng trăm VĐV hay vừa qua lần đầu tiên đưa Giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia - PVOIL Cup về Thanh Hóa cũng đã góp phần tạo ra những sự kiện văn hóa - thể thao hấp dẫn, thu hút du khách đến với xứ Thanh, tạo một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đưa tỉnh trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao lễ hội.

Hàng loạt giải thể thao thành công vừa qua là kết quả của một quá trình phối hợp chuẩn bị bài bản, từ hạ tầng thi đấu đến công tác đón tiếp, truyền thông, quảng bá thể thao, du lịch. Ngành VH,TT&DL tỉnh đã xác định, thể thao không chỉ là một hoạt động thi đấu thành tích đỉnh cao hay phong trào mà còn rất hữu hiệu trong quảng bá hình ảnh du lịch, trong đó phải làm tốt việc gắn kết sự kiện thể thao với khám phá cảnh quan, nét văn hóa đặc trưng tại từng địa phương.

Không phải ngẫu nhiên mà Sầm Sơn liên tục được chọn là điểm đến của những sự kiện thể thao tầm cỡ. Phường Sầm Sơn đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển du lịch thể thao thông minh, một chiến lược tích hợp giữa đầu tư hạ tầng hiện đại, quảng bá truyền thông hiệu quả và xây dựng thương hiệu sự kiện gắn với địa phương. Từ tháng 4 đến tháng 9/2025, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao sôi động như: Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia, Giải vô địch trẻ đấu kiếm quốc gia, Giải vô địch pencak silat quốc gia, các giải golf, bóng bàn, cầu lông, pickleball, chạy bộ... thu hút sự quan tâm của đông đảo VĐV, cổ động viên, du khách. Qua đó lan tỏa hình ảnh một Sầm Sơn trẻ trung, hiện đại, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế.

“Việc tổ chức những giải đấu tầm cỡ thời gian qua không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần đưa hình ảnh đất và người xứ Thanh lan tỏa sâu rộng. Đây là thí dụ điển hình của chiến lược kết nối giữa các ngành nhằm gia tăng nội lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Duy Tự nhận định.

Với hiệu ứng tốt, thời gian tới, Sở VH,TT&DL sẽ tiếp tục quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh vùng đất, con người Thanh Hóa qua các sự kiện thể thao với quy mô rộng khắp, hứa hẹn tạo ra hiệu ứng lan truyền, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch.

“Trong xu hướng phát triển mới, du lịch gắn với thể thao có nhiều tiềm năng để tăng trưởng và thực tế loại hình du lịch này đang mang lại cho các điểm đến những cơ hội lớn. Không bỏ lỡ thời cơ, Thanh Hóa đã bắt nhịp và đầu tư nghiêm túc, trọng tâm, đưa du lịch thể thao trở thành một trong những động lực để thu hút du khách. Những năm qua các sự kiện, giải thể thao không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước mà trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ngoại giao văn hóa- thể thao đang trở thành một trong những kênh quan trọng giúp quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

10 tháng năm 2025, tỉnh đón hơn 15,58 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu đạt 43.380 tỷ đồng, tăng 33,7%. Đây là kết quả ấn tượng, đưa Thanh Hóa liên tục nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch. Kết quả đó có đóng góp một phần không nhỏ từ việc triển khai đồng bộ các hoạt động thể thao gắn với văn hóa, du lịch. Thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tỉnh đã mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Duy Tự cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân