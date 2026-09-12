Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông nông thôn

Sáng 12/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh cùng các thành viên tổ công tác đã đi kiểm tra thực địa và làm việc về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra hướng tuyến Dự án đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1, đoạn qua xã Ngọc Trạo.

Trước khi làm việc với các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế Dự án đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1 và Dự án đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Dự án đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1, có chiều dài 5,162 km, tổng mức đầu tư hơn 128,76 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023-2026. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đã đạt 93%, tương ứng 4,8/5,162 km; nhà thầu đã được bàn giao thực tế 4 km mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ thi công tại một số đoạn đã được bàn giao mặt bằng còn chậm. Bên cạnh đó, có 0,8 km đã chi trả tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng do người dân đang chặt hạ cây cối; đất ở của 3 hộ tại xã Ngọc Trạo và diện tích cao su do Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa quản lý chưa hoàn tất GPMB.

Đến ngày 12/9/2026, Dự án đã giải ngân 15,02/21,5 tỷ đồng, đạt 70%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1

Dự án đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (cũ), giai đoạn 1 được phê duyệt năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 247,9 tỷ đồng, xây dựng mới hơn 5,29 km đường giao thông. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước và nền đường ở 4,2/5,293 km, đạt khoảng 79,3% chiều dài tuyến trên phạm vi mặt bằng được bàn giao. Tuy nhiên, mặt bằng thi công bị chia cắt, đứt đoạn do chưa giải phóng xong ở các vị trí nút giao qua khu dân cư đông đúc, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Đối với công tác GPMB, dự án còn 39 hộ với tổng kinh phí gần 29,92 tỷ đồng chưa thực hiện được. Trong đó, 6 hộ đã được phê duyệt phương án, cấp kinh phí nhưng chưa nhận tiền; 14 hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa được cấp kinh phí do chi phí GPMB thực tế vượt cơ cấu tổng mức đầu tư; 19 hộ đang được niêm yết công khai phương án bồi thường. Theo kế hoạch, xã Kim Tân sẽ tập trung giải phóng và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Đến ngày 12/9/2026, dự án đã giải ngân 11,57/49,174 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, đạt 23,5%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì làm việc với các địa phương.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, UBND xã Kim Tân hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30/9/2026; UBND xã Ngọc Trạo tiếp tục vận động các hộ dân còn lại sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng; Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định để sớm nhận kinh phí đền bù, tổ chức cưa hạ, giải phóng diện tích cao su nằm trong phạm vi dự án.

Đối với nhà thầu, yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công cuốn chiếu ngay trên những đoạn đã có mặt bằng sạch, bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông và tiến độ hợp đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Các ngành thành viên tổ công tác tập trung đôn đốc các đơn vị và giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Lê Hợi