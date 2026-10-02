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Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/10, tại xã Quảng Yên, Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã Quảng Ninh, Quảng Yên.

Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Chiều 2/10, tại xã Quảng Yên, Đoàn giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã Quảng Ninh, Quảng Yên.

Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả bước đầu, các địa phương tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

Đáng chú ý, số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế; hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc. Nguồn lực bố trí thực hiện một số nhiệm vụ được phân cấp chưa thực sự tương xứng với khối lượng, yêu cầu công việc; việc cập nhật, hướng dẫn thực hiện một số quy định mới có thời điểm chưa kịp thời, khiến cơ sở lúng túng...

Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Yên phát biểu tại hội nghị.

Đối với những nhiệm vụ phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vượt khả năng xử lý, UBND các xã đã chủ động báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết. Tuy nhiên, từ thực tiễn vận hành cho thấy, việc phân cấp, phân quyền cần tiếp tục gắn chặt với phân bổ nguồn lực, bảo đảm điều kiện về con người, cơ sở vật chất và hạ tầng số để cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao...

Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các xã tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, bộ phận, cá nhân; kịp thời nhận diện những nội dung còn chồng chéo, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, cơ chế phối hợp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và bảo đảm nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Giám sát việc thực hiện phân cấp, phân bổ nguồn lực và năng lực vận hành bộ máy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể. Trên cơ sở kết quả giám sát, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phan Nga

Từ khóa:

#xã Quảng Ninh #HĐND tỉnh #Nguồn lực #Nguyễn Quang Hải #thực hiện #Năng lực #Phân bổ #Chính quyền địa phương #vận hành #Đoàn giám sát

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