Cử tri kiến nghị tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, phát triển sản xuất

Ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ tiếp xúc cử tri các xã Thọ Ngọc, Xuân Hòa trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các ĐBQH với cử tri xã Thọ Ngọc.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại các hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri và Nhân dân dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp trước của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thọ Ngọc.

ĐBQH Nguyễn Lê Ngọc Linh thông tin dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri và Nhân dân hai xã đã kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Trung ương giải quyết một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đời sống xã hội.

Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu duy trì các chính sách ưu đãi, đồng thời quan tâm phân bổ thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, phát triển sản xuất và nhà ở xã hội, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, nhất là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; có quy định rõ ràng về thời điểm áp dụng và chuyển tiếp đối với những trường hợp chính sách thay đổi.

Cử tri xã Xuân Hòa phát biểu ý kiến.

Cử tri xã Thọ Ngọc phát biểu ý kiến.

Cử tri cũng đề nghị Trung ương và tỉnh nghiên cứu cơ chế phân cấp, điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất theo hướng hợp lý hơn cho địa phương; quan tâm tăng tỷ lệ nguồn thu được để lại cho cấp cơ sở để có thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thọ Ngọc.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, có cơ chế phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại những địa bàn sau sắp xếp, nhất là những vị trí có khối lượng công việc tăng cao; quan tâm kiểm tra, đánh giá hiện trạng và sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp 2 trạm bơm Ngọc Thức và Xuân Thọ; sớm khảo sát, xử lý các điểm sạt lở bờ hữu sông Chu...

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải trình làm rõ ý kiến, kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn địa phương giải quyết một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn liên quan đến đất đai, môi trường...

ĐBQH Trần Thế Kính tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại diện tổ đại biểu trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri.

Quốc Hương