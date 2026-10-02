Các tập đoàn đầu tư tài chính của Thái Lan tìm hiểu và làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 2/10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác các tập đoàn đầu tư tài chính Thái Lan và Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đại diện các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn công tác các tập đoàn đầu tư tài chính Thái Lan và Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp và làm việc, đại diện đoàn công tác các Tập đoàn đầu tư tài chính Thái Lan - bà Narumon Ekasamut, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiatnakin Phatra cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dành sự đón tiếp nồng hậu cho đoàn công tác; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong triển khai các đột phá mang tầm chiến lược với quyết tâm phát triển mạnh mẽ.

Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiatnakin Phatra, Narumon Ekasamut phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Narumon Ekasamut cho biết, tham gia đoàn công tác lần này có đại diện của nhiều tổ chức tài chính, công ty quản lý tài sản, quỹ đầu tư và tổ chức chứng khoán lớn của Thái Lan như: Công ty Quản lý Tài sản Ngân hàng Bangkok Bank; Công ty Quản lý Tài sản - Quỹ Eastspring Investments; Công ty Quản lý Tài sản Kasikorn...

Các tập đoàn, doanh nghiệp mong muốn được lắng nghe quan điểm, chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa cũng như những thách thức đặt ra; qua đó tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trên địa bàn tỉnh theo năng lực, sở trường và kinh nghiệm của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã giới thiệu với các thành viên đoàn công tác những tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa trên các lĩnh vực; những thay đổi lớn mà tỉnh đã triển khai, đặc biệt là về nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, xúc tiến đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh những lĩnh vực Thanh Hóa đang ưu tiên phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao; lọc hóa dầu, hóa chất; công nghiệp năng lượng; logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông; du lịch, y tế..., Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác và đầu tư tại Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị các tập đoàn, công ty tài chính với kinh nghiệm và mạng lưới đối tác của mình tiếp tục hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp Thái Lan và nước ngoài có uy tín để tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư hiệu quả tại Thanh Hóa; đồng thời tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong tỉnh để nâng cao năng lực công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Thành viên đoàn công tác các tập đoàn đầu tư tài chính Thái Lan tham dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Thanh Hóa hiện có 206 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 13,9 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước. Trong đó, Thái Lan là một trong những đối tác nổi bật với Tập đoàn WHA đang triển khai WHA Smart Technology và WHA Smart Technology 2, đồng thời nghiên cứu thêm 4 dự án hạ tầng khu công nghiệp; C.P. Group hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng với Thái Lan, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc... trên các lĩnh vực điện tử, dây điện ô tô, hóa dầu, công nghiệp dược, hạ tầng khu công nghiệp và công nghiệp nặng.

Trong đó, đáng chú ý có dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB staBOO Thanh Hóa...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiatnakin Phatra, bà Narumon Ekasamut trao tặng cho nhau những phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa là thu hút đầu tư không chỉ chú trọng về số lượng dự án và quy mô vốn, mà tập trung hơn vào chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và tạo ra giá trị gia tăng cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phát triển bền vững.

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