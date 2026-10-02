Xây dựng xã, phường, đặc khu không ma tuý

Chiều 2/10, Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng Chuyên án A3-626p.

Các đại biểu dự tại điểm cầu BĐBP tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến đến các tỉnh biên giới, hải đảo trên toàn quốc. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì tại điểm cầu BĐBP tỉnh Thanh Hoá.

Hiện nay, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố biên giới có 2.856 địa bàn cấp xã, trong đó có 558 địa bàn cấp xã đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy giai đoạn 2020-2025. Trong gần 2.300 địa bàn còn lại, UBND các tỉnh, thành phố xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2030 xây dựng hơn 2.000 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành kế hoạch về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển với 4 giải pháp cơ bản: Tham mưu, chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy; công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu BĐBP tỉnh Thanh Hoá.

Đối với Thanh Hoá, tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới của tỉnh luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng; 9 tháng đầu năm 2026, phát hiện bắt giữ 12 vụ/17 đối tượng, thu gần 3 gam heroin, 1.268 viên ma túy tổng hợp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá đúng thực trạng, nguy cơ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm làm cơ sở để xây dựng phương hướng từ “đánh gốc, chặn ngọn” sang kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ bên ngoài vào. Trong đó, chủ trương xây dựng “xã, phường không có ma túy” được xem là giải pháp then chốt, gắn với địa bàn cơ sở, tập trung chặn nguồn cung, giảm cầu, từng bước làm sạch địa bàn.

Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án A3-626p. Chuyên án do lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với các đơn vị và Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 42 kg ma túy.

Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hoá có 26 xã, phường phức tạp về ma túy và có 6 xã, phường không có ma túy. Đầu tháng 9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2873 về “Ban hành đề án xây dựng xã, phường không ma túy” giai đoạn 2026-2030, xác định các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng “tỉnh không ma túy”.

Hoàng Lan