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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

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Chiều 25/9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ottawa trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Chiều 25/9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ottawa trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên Đối tác chiến lược dựa trên 8 trụ cột: Hợp tác song phương, khu vực và đa phương; Hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; Hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; Hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; Hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp-thực phẩm; Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; Hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng thể các trụ cột tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.

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Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Macdonald-Cartier, thủ đô Ottawa. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Canada là các đối tác tin cậy của nhau, cùng cam kết xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đối với thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; đối thoại cởi mở và chân thành; lợi ích cân bằng và đan xen, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn, dựa trên nền tảng hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn, tăng trưởng cùng có lợi và phát triển bền vững.

Nguồn: https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-post991169.html

Từ khóa:

#Canada #Chuyến thăm #Chủ tịch nước #Tổng bí thư #Nhà nước #Đoàn đại biểu cấp cao #Việt nam #Phát triển bền vững #Địa phương #đẹp

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