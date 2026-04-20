Thanh khoản The Global City là vấn đề mà người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đều quan tâm, bởi một dự án có thể đẹp, quy mô lớn và được định vị cao cấp, nhưng nếu khả năng mua đi bán lại chậm thì giá trị đầu tư vẫn bị giới hạn.

Thanh khoản The Global City: Yếu tố nào quyết định?

Thanh khoản The Global City là vấn đề mà người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đều quan tâm, bởi một dự án có thể đẹp, quy mô lớn và được định vị cao cấp, nhưng nếu khả năng mua đi bán lại chậm thì giá trị đầu tư vẫn bị giới hạn.

Với Global City, thanh khoản không chỉ đến từ quy mô 117,4ha hay thương hiệu Masterise Homes, mà đến từ việc dự án đang sở hữu nhiều yếu tố đủ mạnh để giữ sức hút với cả người mua mới lẫn người mua lại trong thị trường thứ cấp.

Bài viết này sẽ phân tích những yếu tố quan trọng nhất quyết định thanh khoản của dự án, để quý khách có góc nhìn toàn diện về “Downtown mới” của TP.HCM.

Quý khách muốn tìm hiểu những thông tin chi tiết về dự án và phân tích của Phong Lê - Founder AZ Real về tiềm năng đầu tư trong năm 2026, bấm xem ngay tại: GLOBAL CITY QUẬN 2

6 Yếu tố quyết định thanh khoản The Global City Thủ Đức

Với dự án Global City, yếu tố quyết định thanh khoản nằm ở chỗ dự án có đủ lý do để người mua vào ở, người mua đầu tư và người mua lại trong tương lai cùng chấp nhận xuống tiền. Đó là điều làm nên thanh khoản bền, chứ không phải chỉ một đợt giao dịch mạnh ngắn hạn.

Vị trí Nam Rạch Chiếc quyết định mức độ dễ bán của tài sản

Yếu tố đầu tiên quyết định thanh khoản luôn là vị trí. The Global City nằm tại phường Bình Trưng, trung tâm Nam Rạch Chiếc, ngay lõi khu Đông TP.HCM.

Đây là khu vực có lợi thế rất mạnh về kết nối khi vừa gần Thủ Thiêm, vừa tiếp cận trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời hưởng lợi từ các trục như Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường và Mai Chí Thọ.

Thanh khoản The Global City: Yếu tố nào quyết định?

Vị trí chiến lược của dự án Global City

Với thanh khoản, điều này có ý nghĩa rất rõ. Một sản phẩm nằm ở vị trí dễ kết nối luôn có tệp người mua rộng hơn. Người mua để ở thấy thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Nhà đầu tư thấy có khả năng cho thuê và giữ giá.

Người mua lại trong tương lai cũng cảm nhận được đây là một vị trí có giá trị thật, không phụ thuộc hoàn toàn vào câu chuyện kỳ vọng.

Quý khách quan tâm nhà phố tại dự án, có thể bấm xem thông tin chi tiết về thiết kế, giá bán và những phân tích của chuyên gia về lý do nên đầu tư tại: NHÀ PHỐ GLOBAL CITY

Quy mô đại đô thị 117,4ha không bị phụ thuộc vào một loại cầu duy nhất

The Global City khác nhiều dự án khác ở chỗ: đây là một đại đô thị 117,4ha với nhiều lớp sản phẩm và chức năng khác nhau.

Có nhà phố thương mại SOHO, có các phân khu căn hộ như Masteri Grand View, Lumiere Midtown, Masteri Park Place, Masteri Cosmo Central, có công viên trung tâm, trục thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thanh khoản The Global City: Yếu tố nào quyết định?

Thực tế dự án The Global City Masterise

Điều này tạo ra lợi thế thanh khoản rất lớn, vì dự án không sống nhờ một tệp khách duy nhất.

Một đại đô thị đủ lớn thường dễ duy trì thanh khoản hơn vì nó tạo được nhịp giao dịch liên tục giữa nhiều nhóm sản phẩm. Đây là điểm khiến dự án của Masterise Homes có lợi thế hơn các dự án nhỏ lẻ chỉ có một hoặc hai block căn hộ.

Mặt bằng giá quyết định trực tiếp tốc độ giao dịch

Với Global City, mặt bằng giá hiện nay từ 109–160 triệu/m2 đối với căn hộ, và từ 32 tỷ/căn đối với nhà phố, đang nằm ở vùng đủ cao để phản ánh định vị cao cấp, nhưng vẫn còn khoảng cách nếu so với một số chuẩn mạnh ở Thủ Thiêm hay Thảo Điền.

Thanh khoản The Global City: Yếu tố nào quyết định?

Phối cảnh căn hộ Lumiere Midtown dự án Global City

Đây là điểm quan trọng. Một dự án có thanh khoản tốt không phải dự án rẻ, mà là dự án có mức giá mà người mua thấy còn biên độ lợi nhuận tốt so với các hình thức đầu tư khác.

Tiến độ triển khai và mức độ hiện hữu của tiện ích

The Global City Quận 2 có điểm cộng vì không còn ở giai đoạn chỉ nói về quy hoạch.

SOHO đã hoàn thiện, City Park đã vận hành, các phân khu căn hộ đang đi vào từng giai đoạn rõ ràng như Grand View cất nóc, Lumiere Midtown đóng nắp hầm, Park Place làm móng hầm, Cosmo Central thi công cọc đại trà. Chính điều này làm giảm đáng kể rủi ro tâm lý cho người mua thứ cấp.

Sức hút của tiện ích và cộng đồng cư dân

Nếu vị trí, giá và tiến độ quyết định thanh khoản ở giai đoạn đầu, thì về dài hạn, yếu tố giữ thanh khoản bền nhất vẫn là tiện ích và cộng đồng cư dân.

Global City đang xây dựng khá rõ những lớp giá trị này. City Park, kênh đào Canal of Love, khu thương mại SOHO, các điểm ăn uống, vui chơi và nhịp sinh hoạt đang vận hành nhộn nhịp là các yếu tố giúp dự án dần trở thành một nơi “đáng sống”.

Khi cư dân bắt đầu thấy tiện ích hữu dụng, người ngoài bắt đầu có lý do để đến, và khu vực xung quanh tiếp tục được hưởng lợi từ cộng đồng An Phú – Thảo Điền – Sala, thì thanh khoản sẽ được nâng đỡ tốt hơn rất nhiều.

Uy tín của Masterise Homes là lớp bảo chứng giúp thị trường thứ cấp dễ hấp thụ hơn

Một yếu tố nữa không thể bỏ qua là thương hiệu phát triển. Trong thanh khoản thứ cấp, uy tín chủ đầu tư có tác động rất lớn.

The Global City được phát triển bởi Masterise Homes, đơn vị đã có nhiều dự án cao cấp trên thị trường như Masteri An Phú, Lumiere Riverside, Grand Marina Saigon...

Điều này giúp sản phẩm tại dự án mới này có lợi thế hơn trong mắt người mua lại, đặc biệt ở phân khúc trung – cao cấp.

Thanh khoản The Global City không được quyết định bởi một yếu tố đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều lớp giá trị cùng tác động. Vị trí Nam Rạch Chiếc giúp dự án dễ tiếp cận và dễ được định giá cao hơn. Quy mô 117,4ha giúp dự án có nhiều lớp cầu khác nhau. Mặt bằng giá còn khoảng trống tăng trưởng giúp người mua có động lực xuống tiền. Còn cộng đồng cư dân và uy tín của Masterise Homes mới là nền tảng giữ thanh khoản bền trong dài hạn.

