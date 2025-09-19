Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Thanh Hóa và nhiều địa phương ven biển có nguy cơ hứng chịu mưa dông, gió giật mạnh

LP
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đêm qua (18/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/9 đến 03 giờ ngày 19/9 có nơi trên 60mm như: trạm Hồ Cánh Chim (Thanh Hóa) 67.4mm, trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) 131.6mm, trạm Thị Trấn Đa Mi Ri-Đa Huoai (Lâm Đồng) 76.8mm,...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ sáng sớm đến chiều ngày 19/9, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>50mm/2h).

Ngày và đêm 19/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Chiều và tối ngày 19/9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

LP

