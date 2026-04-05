Thanh Hoá và hai đội khác chính thức hết cơ hội đăng quang V.League 2025/2026; Man City vùi dập Liverpool ở tứ kết FA Cup

CAHN bứt phá ngoạn mục, Hà Nội FC sẩy chân tại Lạch Tray; U20 nữ Việt Nam thua đậm Thái Lan, hẹp cửa đi tiếp tại giải châu Á; Man City vùi dập Liverpool ở tứ kết FA Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (5/4).

CAHN bứt phá ngoạn mục, Hà Nội FC sẩy chân tại Lạch Tray

Tối 4/4, đương kim vô địch CAHN đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi đè bẹp SHB Đà Nẵng với tỷ số 5-1 trên sân Hàng Đẫy.

Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo trẻ Đình Bắc với một cú đúp ấn tượng, giải cơn khát bàn thắng kéo dài từ đầu mùa. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking xây chắc ngôi đầu và nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi lên thành 10 điểm.

Ở các diễn biến khác, Hà Nội FC gây thất vọng khi để thua tối thiểu 0-1 trước Hải Phòng sau pha lập công muộn của Hữu Nam ở phút 79.

PVF-CAND giành điểm quan trọng trước Becamex TPHCM (Ảnh: VPF).

Trong khi đó, trận “chung kết ngược” giữa PVF-CAND và Becamex TP.HCM kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến PVF-CAND tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng, còn đội bóng ngành Công an đang tiến rất gần đến việc bảo vệ ngôi vương.

Thanh Hoá và hai đội khác chính thức hết cơ hội đăng quang V.League 2025/2026

Sau vòng 17, CLB Công an Hà Nội tiếp tục thống trị ngôi đầu với 44 điểm, tạo khoảng cách không thể san lấp với nhóm cuối bảng. Kết quả này khiến SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Đông Á Thanh Hóa chính thức hết hy vọng vô địch trên lý thuyết khi cách biệt điểm số lớn hơn số điểm tối đa có thể giành được trong 9 vòng đấu cuối.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng tự làm khó mình sau trận thua Hải Phòng, hiện kém ngôi đầu tới 17 điểm. Đối thủ tiềm năng nhất lúc này là Thể Công Viettel (kém 10 điểm nhưng đá ít hơn một trận). Dù đang “một mình một ngựa” về đích, HLV Mano Polking vẫn lo lắng trước chấn thương nghiêm trọng của trụ cột Nguyễn Quang Hải.

U20 nữ Việt Nam thua đậm Thái Lan, hẹp cửa đi tiếp tại giải châu Á

Tối 4/4, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề 1-4 trước chủ nhà Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng A. Dù có bàn rút ngắn tỷ số nhờ siêu phẩm của Thùy Linh ở hiệp hai, các học trò của HLV Akira Ijiri vẫn không thể lật ngược thế cờ trước sự áp đảo và những pha dứt điểm sắc lẹm từ phía đối thủ.

U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ Thái Lan.

Với hai trận toàn thua và hiệu số -6, hy vọng đi tiếp của Việt Nam hiện chỉ còn trông chờ vào suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Để hiện thực hóa điều này, toàn đội buộc phải giành chiến thắng đậm trước U20 nữ Bangladesh vào ngày 7/4, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi từ các bảng đấu còn lại.

Erling Haaland rực sáng, Man City vùi dập Liverpool ở tứ kết FA Cup

Tối 4/4, Man Cityđã biến trận đại chiến tứ kết FA Cup thành màn dạo chơi khi vùi dập Liverpool với tỷ số 4-0 ngay tại Etihad.

Haaland khiến hàng thủ Liverpool vất vả (Ảnh: Getty).

Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Erling Haalandvới một cú hat-trick đẳng cấp, giúp đoàn quân của Pep Guardiola có mùa giải thứ 8 liên tiếp lọt vào bán kết giải đấu cúp lâu đời nhất thế giới.

Ngược lại, Liverpool trải qua một ngày thi đấu thảm họa khi Mohamed Salah đá hỏng phạt đền, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Thất bại này khiến “Lữ đoàn đỏ” chính thức trắng tay tại các giải đấu cúp quốc nội mùa này, để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ vùng Merseyside.

