Thanh Hóa tuyển dụng, tiếp nhận hơn 2.000 giáo viên và viên chức năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa ban hành thông báo số 3315/TB-SGDĐT tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2026 với tổng số 2.020 chỉ tiêu. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 đến 30/7/2026.

Cô, trò Trường Tiểu học Hải Nhân trong giờ học. Ảnh: Linh Hương

Theo thông báo, việc tuyển dụng, tiếp nhận được thực hiện theo Kế hoạch số 3266/KH-SGDĐT ngày 29/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026, toàn tỉnh có 2.020 chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận, gồm:

- Cấp mầm non: 406 chỉ tiêu, gồm 307 giáo viên mầm non hạng III; 40 kế toán viên trung cấp hạng IV; 43 văn thư viên trung cấp; 16 thư viện viên hạng IV.

- Cấp tiểu học: 686 chỉ tiêu, gồm 630 giáo viên tiểu học hạng III; 28 kế toán viên trung cấp hạng IV; 9 văn thư viên trung cấp; 17 thư viện viên hạng IV; 2 tư vấn học sinh hạng III.

- Cấp THCS: 720 chỉ tiêu, gồm 680 giáo viên THCS hạng III; 14 kế toán viên trung cấp hạng IV; 4 văn thư viên trung cấp; 6 thư viện viên hạng IV; 13 viên chức thiết bị, thí nghiệm; 3 giáo vụ.

- Cấp THPT: 208 chỉ tiêu.

Trong đó: Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển 15 giáo viên THPT hạng III giảng dạy các môn chuyên, gồm: Ngữ văn 5 chỉ tiêu; Lịch sử 1 chỉ tiêu; Địa lý 1 chỉ tiêu; Toán 2 chỉ tiêu; Vật lý 2 chỉ tiêu; Hóa học 1 chỉ tiêu; Sinh học 2 chỉ tiêu; Tin học 1 chỉ tiêu. Đối với người trúng tuyển là công chức, viên chức, việc bổ nhiệm chức danh nhà giáo được thực hiện tương ứng với chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch hiện đang giữ theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, cấp THPT tuyển 193 chỉ tiêu nhân viên hành chính, gồm 19 kế toán viên trung cấp hạng IV; 73 văn thư viên trung cấp; 42 thư viện viên hạng IV; 4 tư vấn học sinh hạng III; 46 viên chức thiết bị, thí nghiệm và 9 giáo vụ.

Theo thông báo, thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày, từ ngày 1/7/2026 đến 17 giờ ngày 30/7/2026.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, địa chỉ số 2 đường Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Người tiếp nhận: - Cấp mầm non: Bà Nguyễn Thị Oanh, sđt: 0945.039.668 - Cấp Tiểu học: Ông Lê Văn Hải, sđt: 0982.442.993 - Cấp THCS: Ông Nguyễn Tuấn Hùng, sđt: 0913.721.558 - Trường THPT Chuyên Lam Sơn: Ông Nguyễn Trung Thực, sđt: 0947.251.868 - Trường THPT: ông Nguyễn Ngọc Huân, sđt: 0975.468.876

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung xét tuyển và các nội dung liên quan được thực hiện theo Kế hoạch số 3266/KH-SGDĐT ngày 29/6/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (địa chỉ: http://thanhhoa.edu.vn) và niêm yết tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí dự tuyển được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. Mức thu tạm thời là 300.000 đồng/thí sinh/lần đăng ký dự tuyển, có thể được điều chỉnh tăng tùy theo số lượng người dự tuyển của từng đối tượng.

Thí sinh nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, không nộp bằng tiền mặt, vào tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa theo hướng dẫn trong thông báo.

LP