Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ban hành công văn số 22295/UBND-THĐT ngày 15/12/2025 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 634/TB-VPCP ngày 22/11/2025 của Văn phòng Chính phủ là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (trong 2 ngày 08 và 09/11/2025), tập trung vào việc khắc phục hạn chế, đẩy mạnh phát triển, tháo gỡ vướng mắc cho tỉnh Thanh Hóa, nhất là các vấn đề về hạ tầng, chuyển đổi số, an sinh xã hội và cải cách thủ tục hành chính, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; đồng thời lồng ghép kết quả thực hiện vào các báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đối với các kiến nghị trọng tâm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công cụ thể từng cơ quan chủ trì thực hiện, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu sửa đổi quy định về thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng; đẩy nhanh tiến độ dự án nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn; chuẩn bị phương án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; rà soát quy hoạch, đề xuất đầu tư kho dầu thô dự trữ quốc gia tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đề xuất điều chuyển khoảng 1.500 tỷ đồng vốn dư chưa có khả năng giải ngân trong năm 2025 sang năm 2026; chuẩn bị đầu tư tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 6 và cao tốc CT.03 tỉnh Phú Thọ, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; kiến nghị bố trí vốn cho dự án đường ven biển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đầu tư hạ tầng phủ sóng viễn thông, Internet tại 19 thôn, bản khu vực miền núi còn lõm sóng, bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai.

Nội dung chi tiết công văn số 22295/UBND-THĐT ngày 15/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh xem tại đây.

Tin liên quan: Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh Thanh Hóa phải khai thác tối đa nguồn lực con người, ... Ngay sau khi tham dự lễ khởi công các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

LP