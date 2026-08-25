Thanh Hóa nhất toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, sáng 25/8, Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII, năm 2026 đã bế mạc tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn nội dung đối kháng cho các đơn vị: Thanh Hóa, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đây là sân chơi thường niên nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng VĐV trẻ cho đội tuyển quốc gia.

Võ sĩ Bùi Phương Thảo (giáp đỏ) của Thanh Hóa thi đấu chung kết nội dung đối kháng hạng cân 64-68kg nữ.

Tham gia giải có hơn 1.000 VĐV, huấn luyện viên, trọng tài của 25 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Các võ sĩ tranh tài ở nội dung quyền và nội dung đối kháng. Đây là lần thứ hai Thanh Hóa đăng cai tổ chức sân chơi lớn nhất cả nước dành cho các tài năng trẻ của võ cổ truyền dân tộc.

Các VĐV xuất sắc dự lễ bế mạc.

Tại lễ bế mạc giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương cho các đoàn và VĐV có thành tích xuất sắc ở cả 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

Ở nội dung quyền thuật, đoàn TP Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn với 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ. Xếp thứ hai là Gia Lai với 10 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ. Hà Nội xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh trao giải nội dung đối kháng, hạng cân 60-64kg nam. Võ sĩ Nguyễn Chí Đạt (Thanh Hóa) giành HCV.

Ở nội dung đối kháng, đoàn chủ nhà Thanh Hóa với lực lượng đồng đều và chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế khi vượt trội về số huy chương, xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 12 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ. Đoàn Gia Lai xếp thứ nhì với 8 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn TP HCM với 7 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ.

Anh Tuân