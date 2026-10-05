ASIAD 20: Dấu ấn xứ Thanh và khoảng cách cần thu hẹp của thể thao Việt Nam

Quách Thị Lan mang về tấm huy chương duy nhất cho các VĐV Thanh Hóa tại ASIAD 20, trong khi ba gương mặt ở cầu mây, vật và judo dừng bước trước những đối thủ mạnh của châu lục. Nhìn rộng hơn, thành tích của đoàn Việt Nam một lần nữa đặt ra câu hỏi về khả năng chuyển hóa ưu thế ở đấu trường khu vực thành sức cạnh tranh tại ASIAD.

Quách Thị Lan (thứ 2 từ trái sang phải) giành HCĐ nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m. Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao Thanh Hóa góp mặt tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 với 5 thành viên, gồm 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên ở các môn điền kinh, cầu mây, vật và judo. Kết quả nổi bật nhất là tấm HCĐ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam – nữ của Quách Thị Lan cùng các đồng đội.

Đây là thành quả đáng ghi nhận, nhưng nhìn tổng thể, ASIAD cũng cho thấy khoảng cách lớn về trình độ và chiều sâu mà các VĐV Việt Nam phải đối mặt ở sân chơi châu lục.

Tấm huy chương đồng quý như “vàng”

Tối 24/9, Quách Thị Lan được xếp chạy lượt hai trong đội hình chung kết 4x400m hỗn hợp, bên cạnh Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc. Từ vị trí thứ ba khi nhận gậy, Lan bứt lên đưa đội Việt Nam lên thứ hai trước khi trao gậy cho đồng đội.

Chung cuộc, đội về thứ ba với thời gian 3 phút 14 giây 54, chỉ kém Ấn Độ 0,08 giây, đồng thời phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games.

ASIAD 20 sẽ là giải đấu quốc tế cuối trong sự nghiệp của Quách Thị Lan.

Tấm HCĐ ấy không chỉ là điểm sáng của điền kinh Việt Nam mà còn là dấu ấn nổi bật nhất của thể thao Thanh Hóa tại đại hội. Ở nội dung 4x400m nữ ngày 29/9, Lan cùng các đồng đội về thứ năm với thành tích 3 phút 32 giây 28. Như vậy, VĐV xứ Thanh khép lại ASIAD với tấm huy chương đồng và thành tích tốp 5 châu lục.

Ba VĐV Thanh Hóa còn lại không giành huy chương

Ở nội dung vật tự do nữ hạng 68kg, Đặng Thị Linh thua Jia Long (Trung Quốc) 0-10 tại tứ kết. Jia Long là đô vật từng giành huy chương thế giới và sau đó đoạt HCĐ ASIAD 20, cho thấy Linh phải đối đầu với một trong những gương mặt mạnh của hạng cân.

Đặng Thị Linh không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn đến từ Trung Quốc.

Tại đại hội, Linh thi đấu ở hạng 68kg, thấp hơn hạng 76kg cô thường tranh tài trong nước. Theo ban huấn luyện đội tuyển Vật Việt Nam, việc điều chỉnh hạng cân được cân nhắc nhằm tăng cơ hội cạnh tranh huy chương cho nữ đô vật Thanh Hóa, trong bối cảnh các đối thủ ở hạng cân lớn thường có ưu thế về sức mạnh và thể lực.

Hà Ngọc Chi thua trận sau 3 phút 22 giây bằng điểm ippon.

Ở môn Judo nội dung đối kháng hạng dưới 48kg nữ, Hà Ngọc Chi dừng bước tại vòng 1/8 sau khi thua Asmita Dey (Ấn Độ) bằng ippon ở phút 3:22. Đây là lần đầu tiên nữ võ sĩ Thanh Hóa được tranh tài tại ASIAD. Dù chưa thể tiến sâu, cơ hội cọ xát với đối thủ quốc tế là trải nghiệm quý giá, tạo thêm hành trang cho chặng đường thi đấu phía trước.

VĐV Đặng Thị Linh, Lê Minh Đức và Hà Ngọc Chi đã có những trải nghiệm quý giá tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Trong khi đó, đội cầu mây 4 người nam có Lê Minh Đức trong đội hình thắng Myanmar 2-1 ở vòng bảng, nhưng sau đó thua Ấn Độ và Lào cùng với tỷ số 0-2, xếp thứ ba bảng A và không vào bán kết. Kết quả tập thể này phản ánh sự cạnh tranh sít sao của nội dung cầu mây nam, nơi chỉ một vài thời điểm quyết định có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp.

Thể thao Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu tại ASIAD 20

Ở quy mô toàn đoàn, Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 chung cuộc. Thành tích này chưa đạt mục tiêu tối thiểu 4 HCV; trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ năm, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Ba HCV đến từ Karate (Kata đồng đội nữ) và hai nội dung cầu mây nữ.

Đội Cầu mây quadrant nữ Việt Nam giành HCV Asiad 20. Ảnh: Bùi Lượng

Không thể chỉ nhìn vào thứ hạng để phủ nhận nỗ lực của các VĐV. Với 25 huy chương, thể thao Việt Nam vẫn có những nội dung đủ sức cạnh tranh và tạo dấu ấn. Tuy nhiên, 3 HCV tập trung ở hai môn là karate và cầu mây; nhiều môn được kỳ vọng như bắn súng, điền kinh, bơi, rowing hay cử tạ chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nhìn nhận về kết quả chung cuộc, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, thừa nhận thành tích của đoàn còn cách khá xa mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên. Ông cũng cho rằng thể thao Việt Nam đang hụt hơi trong cuộc cạnh tranh với một số quốc gia Đông Nam Á, đồng thời xem đây là bài học về dự báo đối thủ, chuẩn bị điểm rơi phong độ và đầu tư dài hạn cho các môn trọng điểm.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 xếp sau 4 nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.

ASIAD là sân chơi quy tụ nhiều VĐV hàng đầu châu lục, trong đó có những nhà vô địch thế giới và Olympic. Khoảng cách vì thế không chỉ nằm ở kỹ thuật hay thể lực, mà còn ở quá trình chuẩn bị, khả năng duy trì phong độ, hồi phục và mức độ ứng dụng khoa học thể thao.

Với Thanh Hóa, tấm HCĐ của Quách Thị Lan là kết quả đáng trân trọng, đồng thời khẳng định đóng góp của địa phương ở một nội dung tiếp sức.

ASIAD 20 vừa ghi nhận nỗ lực, vừa là phép thử thực chất về năng lực cạnh tranh. Bài toán phía trước vẫn là biến tiềm năng thành thành tích ổn định ở cấp độ châu lục, thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào một vài môn hay những khoảnh khắc bứt phá.

Hoàng Sơn