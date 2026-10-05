Vận động viên võ cổ truyền của Thanh Hóa giành 2 huy chương vàng tại giải vô địch thế giới

Hai vận động viên Thanh Hóa đã đóng góp 2 huy chương vàng vào thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026, tổ chức tại thành phố Cervia, Italia, từ ngày 30/9.

Trần Thị Hậu của Võ cổ truyền Thanh Hóa giành Huy chương vàng ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 64kg nữ.

Các huy chương vàng thuộc về Trần Thị Hậu, ở hạng cân dưới 64kg nữ, tại Giải vô địch và Trương Thị Quỳnh Vy, ở hạng cân dưới 60kg nữ, tại Giải trẻ.

Tại giải, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 33 huy chương, gồm 32 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, qua đó giữ vị trí số 1 thế giới.

HLV Phạm Hữu Châu (phải) cùng các học trò hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải đấu.

Đáng chú ý, HLV Phạm Hữu Châu, HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa, được Cục Thể dục thể thao Việt Nam giao nhiệm vụ làm HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới và giải vô địch trẻ tại Italia.

Bên cạnh thi đấu, chương trình tại Italia còn có các hoạt động tập huấn, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Hoàng Sơn