Thanh Hóa đón nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các ngày 8 và 9/4, Thanh Hóa có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới.

Chiều nay (7/4), khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như các trạm: Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,9 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 35- 40%; đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Theo dự báo, ngày 8 và 9/4, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%; phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36- 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; khu vực Nam đồng Bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

NM