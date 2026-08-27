Thanh Hóa dành gần 100 tỷ đồng vốn nhà nước cho hai doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, UBND tỉnh đã ra mắt Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa.

Việc ra đời của 2 doanh nghiệp đặc biệt này, là minh chứng sống động, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, mục tiêu chiến lược của tỉnh Thanh Hóa trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời hiện thực hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước - đặc biệt là tinh thần Nghị quyết 57, biến khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng.

Sự ra mắt của Quỹ Đầu tư mạo hiểm và Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo mô hình Cổ phần cũng chính là cầu nối vững chắc, thúc đẩy mạnh mẽ mô hình liên kết “3 nhà”: Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường. Mô hình liên kết này sẽ tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, là “bệ phóng” an toàn, hiệu quả cho những ý tưởng sáng tạo vươn xa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 20/8/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc đầu tư vốn nhà nước để góp vốn thành lập hai công ty cổ phần. Tổng số vốn nhà nước được bố trí là 99,56 tỷ đồng, lấy từ nguồn dự toán chi ngân sách cấp tỉnh. Trong đó, Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa được bố trí 57,56 tỷ đồng, tương ứng 49% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập. Phần vốn còn lại dự kiến được huy động từ các cổ đông khác, qua đó tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội vào hoạt động đầu tư cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, việc ra mắt hai doanh nghiệp cũng đánh dấu bước triển khai cụ thể của tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân.

Khánh Phương - Hoàng Đông