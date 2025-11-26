Thanh Hóa có 3 giải thưởng cuộc thi Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025

Sáng 26/11, Báo Phụ nữ Việt Nam (Trung ương Hội LHPN Việt Nam) trao giải cuộc thi Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 3 tác phẩm đoạt giải Nhì và khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các đơn vị đoạt giải (xã Vạn Xuân ngoài cùng bên phải).

Cuộc thi được Báo Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 6/2025 nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và hút thuốc thụ động, từ đó nâng cao nhận thức và hành động nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đơn vị đoạt giải.

Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên danh dự từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc. Ban tổ chức nhận 30 tác phẩm dự thi, trong đó có 20 tác phẩm được bình chọn.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa có 7 tác phẩm tham gia dự cuộc thi của Hội LHPN các xã: Nga Sơn, Nga An, Vạn Xuân, Hoằng Giang, Tân Tiến, Quảng Ninh và phường Bỉm Sơn. Trong đó có 3 tác phẩm đoạt giải cao, gồm: Xã Vạn Xuân đoạt giải Nhì, xã Quảng Ninh và Nga An đạt giải khuyến khích.

Các tác phẩm của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá bằng hình thức dân vũ gần gũi, dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, khuyến khích lối sống lành mạnh, tích cực, không khói thuốc trong cộng đồng.

Lê Hà