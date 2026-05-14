Thanh Hoá: Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Hạc Thành tháo dỡ mái che lấn chiếm không gian vỉa hè. Ảnh tư liệu.

Theo đó, thời gian qua, tình hình trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) tại nhiều địa phương trong tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vẫn còn tồn tại những bất cập, tình hình TTĐT, TTCC có chiều hướng phức tạp, nhất là tại các đô thị, địa bàn có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, địa bàn trọng điểm về kinh tế, thương mại, dịch vụ.

Tình trạng bất cập về tổ chức giao thông, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông; đặt, để các chướng ngại vật, biển quảng cáo gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn; sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trái phép; nhiều điểm, khu vực họp chợ cóc, chợ tự phát, trông giữ xe trái phép chưa được giải quyết triệt để, có dấu hiệu hoạt động trở lại; tình trạng xin ăn, bán hàng rong, chèo kéo, ép giá, tranh giành khách gây bức xúc trong dư luận.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo đảm TTĐT, TTCC; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật tại khu vực công cộng, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hiện đại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về TTĐT, TTCC trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt của chính quyền địa phương với nòng cốt là cấp uỷ và chính quyền cấp xã để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTĐT, TTCC trên địa bàn phụ trách.

Trong đó, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm TTĐT, TTCC trên địa bàn, đồng thời phải trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông nhằm duy trì kỷ cương pháp luật cũng như bảo đảm mỹ quan và an toàn cho môi trường sống của Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTĐT, TTCC, trật tự an toàn giao thông, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân sinh sống dọc các tuyến đường bộ; vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức thiết lập lại TTĐT, TTCC trên địa bàn trong năm 2026 với 3 giai đoạn cụ thể; trong đó, đúng 7 giờ 30 phút ngày 21/5/2026, UBND các xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân thiết lập TTĐT, TTCC trên địa bàn, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Ngay sau khi kết thúc lễ ra quân, các lực lượng triển khai đồng bộ việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về hạ tầng, hành lang an toàn giao thông, vi phạm TTĐT, TTCC trên các tuyến phố, khu vực trọng điểm; đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường, địa bàn, khu vực.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)