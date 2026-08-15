Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm ngày 17 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Xảy ra sụt lún nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở xã miền núi Quan Sơn. Ảnh: Đặng Trung - Hoàng Đông

Theo dự báo, đợt mưa này có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm/3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn thời gian vừa qua; khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Lực lượng, vật tư, phương tiện phải được bố trí sẵn sàng để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu rà soát các công trình xung yếu, công trình đang thi công dở dang; bảo đảm an toàn khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung và khu vực khai thác khoáng sản.

Các đơn vị triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn và các nguy cơ thiên tai, kịp thời dự báo, cảnh báo.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP (Nguồn Ban Chỉ huy PTDS tỉnh)