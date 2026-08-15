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Đưa “Dịch vụ công lưu động” về thôn

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, giảm thời gian, chi phí đi lại, sáng 15/8, UBND xã Sao Vàng triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại thôn Bàn Thạch 2.

Đưa “Dịch vụ công lưu động” về thôn

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, giảm thời gian, chi phí đi lại, sáng 15/8, UBND xã Sao Vàng triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại thôn Bàn Thạch 2.

Đưa “Dịch vụ công lưu động” về thôn

Người dân được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công nhiệt tình hướng dẫn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Sao Vàng có diện tích tự nhiên gần 90 km2, dân số gần 45 nghìn người. Trong khi nhiều thôn cách trung tâm xã từ 15 đến gần 20 km, việc đi lại để giải quyết thủ tục hành chính gặp không ít khó khăn, nhất là đối với người cao tuổi.

Xuất phát từ thực tế trên, UBND xã Sao Vàng tổ chức mô hình “Dịch vụ công lưu động” vào thứ 7, chủ nhật, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trực tiếp về các thôn để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục.

Thông qua mô hình, người dân được hỗ trợ thực hiện nhiều thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, đất đai, chính sách; đồng thời được hướng dẫn cập nhật, hoàn thiện thông tin trên hệ thống VNeID và các nền tảng dịch vụ công trực tuyến...

Việc đưa dịch vụ công đến gần người dân không chỉ góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại mà còn tạo thuận lợi để người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hành chính công. Mô hình đang được người dân đánh giá cao và kỳ vọng sẽ được triển khai thường xuyên tại các thôn trên địa bàn xã.

Đình Giang

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