Thanh Hóa biểu dương lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80

Sáng 3/9, tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4), UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 324, Sư đoàn 341, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ đón cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh và chính quyền xã Triệu Sơn.

Trong không khí hân hoan, vui mừng, phấn khởi của những ngày Thu lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong đội hình tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, có 310 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ đến từ Sư đoàn 324, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 phát biểu chúc mừng lực lượng tham gia A80.

Phát biểu chúc mừng các lực lượng tham gia A80, đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng “vượt nắng thắng mưa” của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Trong suốt quá trình luyện tập và tham gia diễu binh, các đồng chí đã nỗ lực, quyết tâm cao, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm, góp phần quan trọng vào sự thành công của Lễ kỷ niệm. Đồng thời, khẳng định việc tham gia lực lượng làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong ngày trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ; mà cũng là trách nhiệm và vinh dự của lực lượng vũ trang.

Trung úy Nguyễn Tiến Anh Hà, Chính trị viên phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 324 chia sẻ quá trình tham diễu binh, diễu hành A80.

Trung úy Nguyễn Tiến Anh Hà, Chính trị viên phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 324 chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử: "Chúng tôi đã có gần 5 tháng tổ chức tập luyện vất vả dưới thời tiết khắc nghiệt để chuẩn bị cho ngày hội lớn của non sông. Để rồi khoảnh khắc tôi và đồng đội sải bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, được diễu hành qua lễ đài, nhìn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm, cùng các đại biểu trong tiếng nhạc quân hành hào hùng, đó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời. Buổi lễ đã khép lại, song chắc chắn những kỷ niệm trong những ngày tháng huấn luyện và phút giây diễu binh qua lễ đài sẽ là hành trang quý giá trên con đường binh nghiệp, là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa, tặng quà lực lượng tham gia diễu binh A80.

Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 tặng hoa, tặng quà lực lượng tham gia diễu binh A80.

Tại buổi lễ, các đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Sư đoàn 324 đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng lực lượng tham gia diễu binh A80 của Sư đoàn 324, Sư đoàn 341 và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Lan