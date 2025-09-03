Đội hình diễu binh, diễu hành A80 hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị

Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công tốt đẹp. Trước đó, các khối diễu binh, diễu hành với thành phần từ nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tới Hà Nội để tích cực tập luyện, bảo đảm chất lượng cho các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt để chuẩn bị tham gia Lễ kỷ niệm chính thức.

Các khối đi bộ của lực lượng Quân đội nhân dân diễu binh trên tuyến phố Hàng Khay-Tràng Tiền. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) đã phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch chi tiết nhằm đưa, đón các cán bộ, chiến sỹ thuộc các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị đang công tác, bảo đảm chu đáo, an toàn.

Các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34), sử dụng 85 xe ôtô (trong đó có 6 xe chỉ huy, 55 xe ca, 5 xe tải, 4 xe kiểm soát quân sự, 5 xe cứu thương, 4 xe bảo đảm, 6 xe dự phòng) được tăng cường để vận chuyển 1.374 người và vật chất, trang bị hành lý kèm theo từ các khu vực bố trí đến ga Hà Nội (các khối nam) và đến sân bay Nội Bài (2 khối nữ của Quân khu 7).

Đồng thời, các đơn vị tự sử dụng 114 xe ôtô để vận chuyển 1.823 người và vật chất, trang bị tham gia A80 từ các ga tàu, sân bay tại khu vực miền Trung, miền Nam về các đơn vị.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 3 - 5/9/2025, Cục Xe máy-Vận tải thuê 2 đoàn tàu để tổ chức vận chuyển bằng đường sắt đối với 1.257 người cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam.

Cụ thể, Đoàn số 1 đi trên tàu SE67, vận chuyển 659 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5, Quân đoàn 34 (các khối nam) từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5), đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34); dự kiến xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13h15 ngày 3/9/2025, đến ga Đà Nẵng (Quân khu 5) lúc 7h16 ngày 4/9/2025, đến ga Diêu Trì (Quân đoàn 34) lúc 14h28 ngày 4/9/2025.

Đoàn số 2 đi trên tàu SE63, vận chuyển 598 người và vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam); Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn; dự kiến xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9/2025, đến Đà Nẵng lúc 13h26 ngày 4/9/2025, đến ga Nha Trang lúc 0h15 ngày 5/9/2025, đến ga Sài Gòn lúc 10h35 ngày 5/9/2025.

Đối với việc vận chuyển bằng đường hàng không, Cục Xe máy-Vận tải thuê một chuyến bay của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VietnamAirline) để vận chuyển 367 người và hành lý đi kèm từ sân bay Nội Bài, khởi hành lúc 14h ngày 3/9/2025 đến sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng bao gồm 335 quân nhân nữ của Quân khu 7 và 32 đồng chí của lực lượng khác.

Ngoài ra, Cục Xe máy-Vận tải bảo đảm mua vé lẻ cho 199 nữ quân nhân (bao gồm lực lượng nữ quân nhân phía Nam tăng cường cho các đơn vị khu vực phía Bắc, trong đó Quân khu 1: 38 người; Quân khu 4: 80 người; Quân khu 5: 49 người; Binh chủng Thông tin liên lạc: 32 người) và hành lý kèm theo, khởi hành từ sân bay Nội Bài đến các sân bay từ khu vực Quảng Trị trở vào, dự kiến thời gian cũng trong ngày 3/9/2025.

Các trường hợp mua vé lẻ khác bảo đảm cho quân nhân nữ (về thời gian, sân bay) do đơn vị quyết định, tổ chức mua vé máy bay và quyết toán vào ngân sách A80 của đơn vị./.

Theo TTXVN