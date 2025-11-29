Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Ngày 28/11/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thầy trò Trường Tiểu học và THCS Mường Lát trong một tiết học. (Ảnh: Đình Giang)

Thực hiện Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt Nghị quyết số 281/NQ-CP); Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 4/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động số 03-CTr/TU), UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá cho phát triển GD&ĐT

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm toàn hệ thống chính trị trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo; nâng cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới tư duy và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của tỉnh.

Đồng thời, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tạo sự đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới cho phát triển giáo dục và đào tạo; thu hút nguồn lực xã hội cho hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cơ hội học tập công bằng, bình đẳng cho mọi người, đáp ứng nhu cầu xã hội, thúc đẩy học tập suốt đời của Nhân dân và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2025, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương

Mục tiêu đến năm 2030

Xây dựng mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thuộc mọi đối tượng, vùng miền; tỉ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt từ 88% trở lên.

Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở; tỉ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt từ 85% trở lên; đạt kết quả bước đầu về nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh.

Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học và trên 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

Tỉ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt trên 50%; tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt trên 24%; tỉ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đạt ít nhất 35%.

Hình thành, phát triển Trung tâm nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Hồng Đức; số lượng công bố khoa học quốc tế của tỉnh tăng bình quân 10%/năm.

Mục tiêu đến năm 2035

Hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng. Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương; tỉ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt từ 89,5% trở lên. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2045

Hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh phát triển hiện đại, công bằng và chất lượng; mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ, kỹ năng và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển cốt lõi của tỉnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương gắn với kết quả và thời gian hoàn thành cụ thể.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách (chi cho hoạt động giáo dục và đào tạo), nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các mô hình hợp tác công - tư để huy động nguồn lực đầu tư xây mới cơ sở giáo dục, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Nguyên Mai