Thắng đậm Thể Công Viettel, Hà Tĩnh vươn lên top đầu V.League; Thái Lan thưởng đậm sau kỳ tích tại Asiad 2026

CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở Lion City Sailors, lo lắng vì Đình Bắc chấn thương; CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở Lion City Sailors, lo lắng vì Đình Bắc chấn thương; U17 nữ Việt Nam thắng hủy diệt 20-0, vươn lên đỉnh bảng vòng loại châu Á... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/10).

Thắng đậm Thể Công Viettel 3-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên top đầu V.League

Tối 8/10, trong trận đấu sớm vòng 3 V.League 2026-2027, CLB Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov đã gây thất vọng lớn khi để thua 1-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

CLB Thể Công Viettel gây thất vọng lớn khi để thua 1-3 trước HL Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Dù Khuất Văn Khang kịp thời gỡ hòa 1-1 trong hiệp một sau siêu phẩm mở tỷ số từ cự ly 35m của Luiz Antonio, đội chủ nhà vẫn không thể đứng vững.

Bước sang hiệp hai, tiền đạo Daniel Pasira bên phía đội khách rực sáng với một cú đúp bàn thắng, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho Hà Tĩnh.

Kết quả này giúp đội bóng miền Trung vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, trong khi Thể Công Viettel giậm chân ở vị trí thứ 9 với 3 điểm sau 3 vòng đấu.

CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở Lion City Sailors, lo lắng vì Đình Bắc chấn thương

Tối 8/10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có khởi đầu thuận lợi tại bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Lion City Sailors (Singapore).

CLB CAHN có khởi đầu tốt tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Ảnh: Lion City Sailors FC

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Leo Artur ở phút bù giờ hiệp một sau pha phối hợp ăn ý với Perea. Sang hiệp hai, CAHN bảo toàn thành quả sau khi đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 90+5'.

Đình Bắc gặp chấn thương ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận gặp Lion City Sailors. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng ngành Công an không trọn vẹn khi tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương đùi ở phút 90+4' và phải nhờ nhân viên y tế dìu rời sân. Việc liên tục cày ải từ màu áo đội tuyển quốc gia đến CLB khiến thể lực của chân sút sinh năm 2004 bị quá tải, dấy lên mối lo ngại lớn cho ban huấn luyện.

U17 nữ Việt Nam thắng hủy diệt 20-0, vươn lên đỉnh bảng vòng loại châu Á

Tối 8/10, U17 nữ Việt Nam tạo nên cơn mưa bàn thắng khi đè bẹp U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana 20-0 tại lượt trận thứ hai bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Bảng xếp hạng lượt trận thứ 2 bảng D. Ảnh: Báo Công Lý

Đạt mục tiêu đề ra, các học trò của HLV Okiyama Masahiko thi đấu bùng nổ với màn tỏa sáng rực rỡ của Khánh Chi cùng các bàn thắng từ Yến Linh, Quỳnh Lâm, Hà Vi và nhiều đồng đội khác.

Chiến thắng hủy diệt này giúp U17 nữ Việt Nam có cùng 6 điểm nhưng chính thức vươn lên dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số vượt trội (+26 so với +19), tạo bước đà tâm lý hoàn hảo trước trận quyết đấu tranh ngôi nhất bảng với Kyrgyzstan.

Kobbie Mainoo tăng giá chóng mặt, vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ đắt giá nhất MU

Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo vừa có bước nhảy vọt ấn tượng khi được Transfermarkt định giá lên tới 75 triệu euro, tăng thêm 5 triệu euro nhờ phong độ khởi đầu mùa giải xuất sắc. Mức định giá này giúp cầu thủ sinh năm 2005 chính thức vươn lên chia sẻ ngôi vị cầu thủ đắt giá nhất Manchester United, ngang bằng Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Mainoo tăng giá chóng mặt tại MU. Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, giá trị của Mainoo đã tăng chóng mặt từ mức khiêm tốn 300.000 euro, ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Bên cạnh Mainoo, “Quỷ đỏ” hiện cũng kỳ vọng rất nhiều vào tân binh Carlos Baleba, người vừa được định giá 65 triệu euro.

Chính phủ Thái Lan thưởng “nóng” 236,6 triệu baht sau kỳ tích tại Asiad 2026

Ngày 8/10, Chính phủ Thái Lan đã tổ chức lễ trao thưởng trực tiếp qua tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 236,6 triệu baht (khoảng 182 tỷ đồng) để vinh danh đoàn thể thao nước nhà.

Tại Asiad 2026, Thái Lan giành thành tích ấn tượng với 52 huy chương (18 HCV, 13 HCB, 21 HCĐ), xuất sắc vươn lên hạng 7 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Chân chạy Puripol Boonson được nhận thêm một khoản thưởng riêng sau thành tích xuất sắc tại Asiad 2026. Ảnh: AP

Cụ thể, các vận động viên nhận 165,5 triệu baht, đội ngũ huấn luyện viên nhận 27,05 triệu baht và phần còn lại phân bổ cho các liên đoàn thể thao. Đặc biệt, chân chạy xuất sắc Puripol Boonson còn được nhận thêm phần thưởng riêng nhờ chiến tích phá kỷ lục Asiad ở các nội dung 100m và 200m.

Lãnh đạo Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư toàn diện để nâng tầm thể thao nước nhà vươn xa thế giới.

HS