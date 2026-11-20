Tuyển Việt Nam tránh được Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2030; HLV Mauricio Pochettino tiết lộ ký ức về cú ăn ba năm 1999

Công an Hà Nội thua ngược 1-3 trước Johor Darul Tazim; Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; Những điểm then chốt U17 Việt Nam cần dè chừng ở trận ra quân... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (20/11).

Dẫn trước sớm nhưng phung phí cơ hội, Công an Hà Nội thua ngược 1-3 trước Johor Darul Tazim

Tối 19/11 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã nhận thất bại 1-3 trước nhà vô địch Malaysia Johor Darul Tazim tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Johor Darul Ta'zim lội ngược dòng đánh bại CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Dân

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột như Đình Bắc hay Quang Hải ngồi dự bị, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ pha phản lưới của Nene và liên tiếp dứt điểm dội cột dọc trong hiệp một.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi HLV Xisco Munoz tung 3 sự thay đổi người từ phút 27, giúp Johor lấy lại thế trận và lội ngược dòng trong hiệp hai nhờ cú đúp của Oscar Arribas cùng bàn thắng của Marcos Guilherme. Kém may mắn với thêm một cú sút trúng cột dọc của Alan và bàn thắng bị VAR từ chối của Quang Hải, CAHN đành chấp nhận trắng tay, rơi xuống vị trí thứ ba bảng B với 3 điểm.

Tuyển Việt Nam tránh được Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2030

Khép lại năm 2026 ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai tại lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á (diễn ra ngày 15/12 ở Malaysia).

Nhóm hạt giống ở vòng loại thứ hai World Cup 2030. Ảnh: SNE

Nhờ đó, đoàn quân áo đỏ sẽ tránh được các đối thủ cùng nhóm đáng gờm như Thái Lan, Trung Quốc, Jordan hay Oman khi các đội được chia vào 9 bảng để tranh 18 suất đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai. Ảnh: Trung Kiên

Giải đấu dự kiến khởi tranh vào tháng 9/2027. Tuy nhiên, khả năng HLV Kim Sang-sik tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vẫn đang bỏ ngỏ khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào tháng 2/2027, và VFF chỉ đưa ra quyết định chính thức sau Đại hội khóa 10 vào ngày 4/1/2027.

Giải mã sức mạnh U17 Bỉ: Những điểm then chốt U17 Việt Nam cần dè chừng ở trận ra quân

Bước vào trận mở màn U17 World Cup 2026 gặp đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ (20h ngày 20/11), thầy trò HLV Cristiano Roland đối mặt thử thách lớn về thể hình khi đối thủ có chiều cao trung bình 182,8 cm, vượt trội Việt Nam gần 9 cm.

U17 Bỉ sở hữu đội hình vượt trội về chiều cao so với U17 Việt Nam.

Để hóa giải sức mạnh này, U17 Việt Nam buộc phải chủ động áp sát, chặn các quả tạt ngay từ hai biên và giữ cự ly đội hình chặt chẽ để bịt kín những đường chuyền ngược vào trung lộ.

Bên cạnh đó, khả năng giữ bóng sau mỗi tình huống giải vây đóng vai trò sống còn. Với sự cơ động của Chu Ngọc Nguyễn Lực, đội bóng cần triển khai bóng mạch lạc qua giữa sân để giảm tải áp lực cho hàng thủ và tránh rơi vào bẫy phản công sắc bén của đại diện châu Âu.

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức buổi tổng duyệt Lễ khai mạc dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường.

Buổi tổng duyệt là nội dung rất quan trọng để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhất lễ khai mạc chính thức vào tối 21/11.

Chương trình đã rà soát toàn diện các nghi thức trọng thể như rước cờ, chào cờ, rước đuốc truyền thống, diễu hành của các đoàn thể thao và phần biểu diễn nghệ thuật chào mừng, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho đêm khai mạc chính thức vào tối 21/11.

Diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, Đại hội năm nay quy tụ 36 đoàn thể thao đến từ các địa phương và ngành Quân đội,Công an, cùng tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Sự kiện không chỉ đánh giá phong trào thể thao cả nước mà còn là dịp quan trọng để tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc hướng tới các đấu trường quốc tế.

HLV Mauricio Pochettino ra mắt Man Utd, kêu gọi sự đoàn kết và tiết lộ ký ức về cú ăn ba năm 1999

Sau khi Man Utd chi 10 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng với tuyển Mỹ, HLV Mauricio Pochettino đã chính thức có mặt tại trung tâm Carrington cùng 5 cộng sự thân tín để bắt đầu hành trình vực dậy đội bóng đang xếp thứ 18 tại Premier League.

HLV Pochettino tiếp quản Man Utd trong bối cảnh đội bóng đang sa sút nghiêm trọng. Ảnh: Man Utd

Trong thông điệp ra mắt người hâm mộ, chiến lược gia 54 tuổi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, thói quen kỷ luật và xây dựng lại văn hóa chiến thắng trước thềm trận ra mắt đầy cam go gặp Liverpool.

Bên cạnh đó, Pochettino cũng xúc động tiết lộ bản thân từng trực tiếp có mặt trên khán đài sân Nou Camp năm 1999 để cổ vũ Man Utd lội ngược dòng giành cú ăn ba lịch sử. Ký ức đặc biệt này cùng sự ngưỡng mộ dành cho Sir Alex Ferguson chính là nguồn cảm hứng thôi thúc ông hiện thực hóa giấc mơ dẫn dắt “Quỷ đỏ”.

HS