Tháng 8 năm 2026 lập kỷ lục nóng nhất trong lịch sử quan trắc toàn cầu

Tháng 8/2026 đã ghi nhận mức nhiệt trung bình toàn cầu cao nhất trong lịch sử quan trắc, cùng mức kỷ lục với tháng 7/2023, trong bối cảnh nhiệt độ đại dương và nhiều khu vực trên đất liền tiếp tục tăng cao, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Ảnh: THX/TTXVN)

Từ New York đến Tokyo, từ Rome đến New Delhi, mùa hè 2026 đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người trên toàn bán cầu bắc.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), cho biết nhiệt độ trung bình bề mặt không khí toàn cầu trong tháng 8/2026 đạt 16,96 độ C, cao hơn 0,85 độ C so với mức trung bình tháng 8 giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,65 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Đây là tháng đầu tiên kể từ tháng 11/2025 nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Mức nhiệt tháng 8/2026 gần như tương đương tháng 7/2023, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 16,95 độ C. Copernicus đánh giá tháng 8 vừa qua là tháng 8 nóng nhất từng được ghi nhận và cũng nằm trong nhóm mức nhiệt cao nhất đối với mọi tháng trong năm.

Nhiệt độ bề mặt nước biển trong khu vực từ 60 độ Nam đến 60 độ Bắc đạt trung bình 21,07 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng 8. Đáng chú ý, nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình ngày 24 và 25/8 đạt 21,11 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Tại châu Âu, Tây Âu trải qua mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6-8 đạt 21,69 độ C, cao hơn 2,54 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, vượt kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2003. Các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và có cường độ cao tại nhiều khu vực từ tháng 5.

Tại Mỹ, khu vực lục địa cũng trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử quan trắc. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), nhiệt độ trung bình từ tháng 6-8 đạt khoảng 23,6 độ C, cao hơn 1,7 độ C so với mức trung bình thế kỷ XX và vượt kỷ lục thiết lập vào các năm 1936 và 2021.

Riêng tháng 8 đạt 24,2 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1895. Nhiệt độ tối đa ban ngày trung bình đạt 31,4 độ C, cũng là mức cao nhất từng ghi nhận.

Nắng nóng kéo theo tình trạng khô hạn tại nhiều khu vực của Mỹ. Đến ngày 1/9, khoảng 59,1% diện tích lục địa Mỹ nằm trong tình trạng hạn hán, tăng khoảng 10 điểm phần trăm so với đầu tháng 8.

Copernicus cho biết hiện tượng El Niño đang hình thành và có khả năng tiếp tục mạnh lên, thậm chí có thể đạt cường độ cao hơn đợt El Niño năm 2023.

Hiện tượng này có thể tiếp tục tác động đến nhiệt độ toàn cầu trong những tháng cuối năm.

Tính cả giai đoạn từ tháng 1-8/2026, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đứng thứ hai trong lịch sử, chỉ sau cùng kỳ năm 2024. Copernicus nhận định nếu nhiệt độ trong 4 tháng cuối năm duy trì ở mức tương tự năm 2023, nhiệt độ trung bình cả năm 2026 có thể tiến gần mức kỷ lục của năm 2024.

Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ tăng cao đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán, cháy rừng và các tác động đối với sức khỏe cộng đồng, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái.

Những diễn biến trong tháng 8 tiếp tục cho thấy biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cả nhiệt độ trên đất liền và đại dương, khiến các hiện tượng cực đoan trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Phản ứng trước báo cáo Copernicus, Tổng thư ký Cơ quan Khí hậu Liên hợp quốc Simon Stiell cảnh báo “chừng nào nhân loại còn tiếp tục đốt lượng than, dầu và khí khổng lồ, lượng ô nhiễm tạo ra sẽ tiếp tục làm hành tinh của chúng ta quá nhiệt, và các đợt nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục tuyệt đối.”

Ông kêu gọi “chuyển đổi nhanh hơn sang năng lượng sạch” và “bảo vệ rừng cùng đại dương”./.

Theo TTXVN